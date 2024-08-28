Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Отчет Newzoo показывает, что EA Sports College Football 25 станет мгновенным хитом
Отчет компании Newzoo за июль 2024 года об игровой индустрии показывает, что многопользовательские игры превзошли однопользовательские игры по активности пользователей и доходам

В отчете компании Newzoo за июль 2024 года были представлены данные о ежемесячной активности пользователей (MAU) и доходах от продаж на ПК и консолях. Оказалось, что многопользовательские игры превзошли однопользовательские по всем показателям. Особенно заметным хитом стала игра EA Sports College Football 25, которая сразу же заняла первое место на PlayStation и Xbox, став самой продаваемой спортивной игрой в июле.
Интересно, что реалистичные спортивные игры доминировали на первых местах по доходам от игр, независимо от платформы. EA Sports College Football 25 заняла первое место, EA Sports FC 24 оказалась на третьем месте, а NBA 2K24 - на девятом. Несмотря на неоднозначные отзывы, игра The First Descendant также показала хорошие результаты, заняв 5-е место на Xbox, 6-е место на PC и 7-е место на PlayStation. Она набрала 10 миллионов игроков за первую неделю своего выпуска.

Zenless Zone Zero не смогла достичь такого успеха на других консолях, кроме PlayStation. Она заняла только 11 место в рейтинге PlayStation, хотя была выпущена на PlayStation 5, Android, iOS и ПК. В целом отчет показал, что многопользовательские игры превосходят однопользовательские, особенно в условиях отсутствия значительного количества ААА-игр в этом году. Однако с выходом таких игр, как Silent Hill 2, Dragon Age: The Veilguard и The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, ситуация может измениться в пользу однопользовательских игр, которые привлекут больше доходов и активных игроков.

Интересным фактом является то, что единственная игра для Nintendo Switch, попала в первую двадцатку общего рейтинга по доходам. Это игра Nintendo World Champions: NES Edition. Хотя она сразу же стала популярной на Nintendo Switch, в общем рейтинге она заняла лишь 17-е место, став единственной игрой от Nintendo, попавшей в хит-парады.

#ea sports college football 25
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Создатель Linux сожалеет о том, что принял файловую систему Bcachefs в состав ядра
5
GeForce RTX 5060 Mobile получит память GDDR7, TDP 115 Вт и производительность уровня RTX 4070M
11
Ранние тесты Radeon RX 8800 с 16 ГБ GDDR6 показывают, что видеокарта уступает даже GeForce GTX 1650
10
В Kaspersky назвали лучший способ, как обмениваться конфиденциальными данными в Telegram
1
Очевидец снял пролёт подряд 10 крылатых ракет Х-101 по целям на Украине
1
H2Starfire: роторный двигатель с КПД в 60% и нулевыми выбросами
2
Свет вместо радиоволн: Li-Fi может стать новым стандартом беспроводной связи, но есть нюанс
14
Ryzen 7 7800X3D также получил значительный прирост производительности от обновления Windows 11 24H2
15
В сети появились новые подробности о сиквеле Cyberpunk 2077
+
Black Myth: Wukong запустили на смартфоне с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и графикой Adreno 750
3
Новые игровые планшеты Red Magic представят в Китае 5 сентября
+
LG разработала специальную технологию для OLED-дисплеев, решающую проблемы с выгоранием пикселей
+
Через два месяца биткоин может превысить исторический максимум цены
+
Обновление Windows 11 24H2 повысило FPS в играх до 32% на Ryzen 7 7700X, и до 25% на Core i5-14600K
5
Министерство образования и науки России составит «Белый список» научных журналов для публикаций
2
Ростех: Самым лучшим оружием против американского HIMARS является Искандер
1
Астрономы обнаружили на Полярной звезде многочисленные темные и яркие пятна
+
MSI готовит специальное издание видеокарты RTX 4070 Ti SUPER S.T.A.L.K.E.R. 2 Edition
2
Xiaomi представит смартфон без физических кнопок уже в начале следующего года
2
Samsung внедряет голосовой помощник Bixby в бытовую технику BESPOKE AI
+

Популярные статьи

Flintlock: The Siege of Dawn - краткий обзор игры
2
Кто такие Hangar 13 и чего можно ожидать от Mafia: The Old Country
2
Итоги гоночного уик-энда 24-25 августа
5
Пять фишек Xbox series S в России, о которых должен знать каждый
11
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
59
Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
8
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
21
Путь Халка в комиксах
1
Путь Мистик в комиксах
+

Сейчас обсуждают

denacifikator
03:48
там пруфы с украинской правды все.
ВС РФ вошли в Градовку с южного направления на Покровском участке ЛБС
Sergei Eremeev
03:47
как бэ да .. но там память ддр3 а с выходом 12400 где прирост в 2 раза потерял смысл сам сидел на 2500к с 11 по 19 год ..самая долго игрющая сборка была ..
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
denacifikator
03:45
по радио говорят,что-то может произойти в начале сентября в этом году.
Цукерберг рассказал о давлении администрации Байдена во время пандемии
Sergei Eremeev
03:45
зионы умерли )) проще 12400 взять ... ну если прям ваще нищий и живешь в подвале то да зион норм..
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
Некрософ Кац
03:37
60% эмм. При 760°C? Разве это не противоречит циклу Карно?
AMD gfx1201 нового поколения замечен в базе данных GeekBench
Bernigan
03:26
Офигенно, если мобильная будет такая, то какая будет десктопная, хорошо что не купил 4060, теперь холодная 5060 с низким потреблением и производительностью 4070 будет самое то
Раскрыты ключевые особенности мобильного процессора GeForce RTX 5060
Gamandril
02:10
Кстати зацени сколько людей меня не читают. Я правда в курсе что большинство побежало обсуждать лампочки. Это ведь так важно. Синий свет это же так волнующе. Но разве будет кто обращать внимание на то...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
Александра Коковушкина
02:07
И как там, в прошлом? Много программ запускается?
Microsoft признаёт проблему с двойной загрузкой и рекомендует не перезагружать ПК после обновления
32Влад32
01:38
Каком кверху.
Армия Беларуси стягивает к украинской границе военную технику с тактическим знаком «B»
32Влад32
01:37
Как так?? Европа и США металлолом дают?? Да ты че?? Может по другому повернем? США, западная Европа поставили Окраине оружия на сотни миллиардов долларов. Приезжают наемники, инструктора. А Окраина по...
Армия Беларуси стягивает к украинской границе военную технику с тактическим знаком «B»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем