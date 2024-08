Отчет компании Newzoo за июль 2024 года об игровой индустрии показывает, что многопользовательские игры превзошли однопользовательские игры по активности пользователей и доходам

В отчете компании Newzoo за июль 2024 года были представлены данные о ежемесячной активности пользователей (MAU) и доходах от продаж на ПК и консолях. Оказалось, что многопользовательские игры превзошли однопользовательские по всем показателям. Особенно заметным хитом стала игра EA Sports College Football 25, которая сразу же заняла первое место на PlayStation и Xbox, став самой продаваемой спортивной игрой в июле.

Интересно, что реалистичные спортивные игры доминировали на первых местах по доходам от игр, независимо от платформы. EA Sports College Football 25 заняла первое место, EA Sports FC 24 оказалась на третьем месте, а NBA 2K24 - на девятом. Несмотря на неоднозначные отзывы, игра The First Descendant также показала хорошие результаты, заняв 5-е место на Xbox, 6-е место на PC и 7-е место на PlayStation. Она набрала 10 миллионов игроков за первую неделю своего выпуска.



Zenless Zone Zero не смогла достичь такого успеха на других консолях, кроме PlayStation. Она заняла только 11 место в рейтинге PlayStation, хотя была выпущена на PlayStation 5, Android, iOS и ПК. В целом отчет показал, что многопользовательские игры превосходят однопользовательские, особенно в условиях отсутствия значительного количества ААА-игр в этом году. Однако с выходом таких игр, как Silent Hill 2, Dragon Age: The Veilguard и The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, ситуация может измениться в пользу однопользовательских игр, которые привлекут больше доходов и активных игроков.



Интересным фактом является то, что единственная игра для Nintendo Switch, попала в первую двадцатку общего рейтинга по доходам. Это игра Nintendo World Champions: NES Edition. Хотя она сразу же стала популярной на Nintendo Switch, в общем рейтинге она заняла лишь 17-е место, став единственной игрой от Nintendo, попавшей в хит-парады.