Появились данные о размерах Galaxy S25 Ultra, сообщается, что новый флагман Samsung будет иметь более крупный дисплей при сохранении почти тех же физических размеров.

По мере приближения четвертого квартала 2024 года утечки и слухи вокруг линейки Galaxy S25, в частности Galaxy S25 Ultra, будут набирать обороты. Один из источников поделился размерами нового и текущего поколений флагмана Samsung, показав, что в следующем году компания представит более крупный дисплей благодаря небольшим изменениям, которые помогут уменьшить рамку, сохранив при этом почти те же физические размеры. Galaxy S25 Ultra сравняется с iPhone 16 Pro Max по ширине корпуса, флагман 2025 года получит 6,86-дюймовый дисплей при измерении по диагонали.

Вскоре после публикации рендера Galaxy S25 Ultra, который показал, что Samsung намерена избавиться от острых углов и выбрать вместо них закругленные, Ice Universe сравнила размеры Galaxy S24 Ultra и его преемника на X. Если посмотреть на спецификации, то премиальный телефон текущего поколения оснащен 6,79-дюймовым дисплеем, а Galaxy S25 Ultra, как ожидается, будет иметь 6,86-дюймовую панель. На бумаге эти показатели кажутся идентичными, но, похоже, Samsung пришлось немного поработать, чтобы увеличить размер экрана даже на мизерную величину.

Например, если у Galaxy S24 Ultra ширина корпуса составляет 79,0 мм, то у Galaxy S25 Ultra она равна 77,6 мм. Хотя это может показаться снижением, вот что интересно. Горизонтальный размер дисплея Galaxy S24 Ultra от края до края составляет 72,3 мм, в то время как у Galaxy S25 Ultra он равен 73,0 мм. Это говорит о том, что новая топовая модель Samsung сможет похвастаться более высоким соотношением «экран-корпус» благодаря уменьшенным рамкам, что позволит флагману похвастаться большим дисплеем.

Эти различия в размерах, похоже, не мешают области S-Pen, и с этого ракурса Galaxy S25 Ultra кажется гораздо удобнее держать в руках благодаря уменьшенной ширине и скругленным углам.