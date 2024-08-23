Всего через неделю после того, как AMD представила процессор Ryzen 9 9900X в европейской рознице, цены на него снизились, и теперь он продается ниже официального MSRP.

Процессор AMD Ryzen 9 9900X был представлен в Европе и всего через неделю его цена снизилась ниже официального MSRP. Подобная ситуация наблюдается и с другими процессорами Ryzen 9000.

Продажи новых процессоров серии Ryzen 9000 стремительно падают, особенно в Европе, поэтому ритейлеры начали предлагать скидки в попытке привлечь интерес и сделать их доступными для покупки. Несколько немецких и австрийских реселлеров снизили цену на Ryzen 9 9900X на 8% ниже MSRP. Это привело к тому, что он стал самым дешевым процессором в регионе.

Также цены на другие процессоры этой серии опустились ниже MSRP. Причиной снижения цен стало то, что процессоры Ryzen 9000 не получили высоких оценок от рецензентов и не оправдали свою стоимость. Продажи Zen 5 находятся на самом низком уровне, что свидетельствует о том, что рынок процессоров достиг дна.

Возможно, такое снижение цен на процессоры Ryzen 9000 распространится и на другие регионы, включая США. Пока что подобные скидки еще не действуют на американском рынке.

Тем временем, старые модели процессоров, такие как Ryzen 7000X3D, остаются в более выгодном положении. Возможно, спрос на новые процессоры сохранится до тех пор, пока AMD не пересмотрит цены или не представит новые модели Ryzen 9000X3D.