Включая графические процессоры RX 6600, RX 6600 XT, RX 6650 XT.

AMD прекращает производство серии Radeon RX 6600 "RDNA 2", включающую графические процессоры RX 6600, RX 6600 XT и RX 6650 XT. Это означает, что данные видеокарты скоро исчезнут с рынка, хотя некоторые экземпляры все еще доступны в магазинах. Вместо них AMD планирует выпустить серию RX 6750 GRE, включающую модель с объемом памяти 10 ГБ, которая станет новым мейнстримом. Кроме того, AMD продолжит продажи модели RX 6500 XT в нижнем ценовом сегменте.

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Серия RX 6750 GRE будет иметь большой объем поставок и продаж на рынке. Она будет немного менее производительной, чем RX 6750 XT, за счет использования 10 ГБ VRAM вместо 12 ГБ. В то же время RX 6500 XT будет оставаться основной моделью в нижнем ценовом сегменте и продолжит продаваться по крайней мере до конца 2024 года.

Серия RX 6600 уже перестала производиться, и большинство моделей отсутствуют на складах. Пользователям, которым нужны видеокарты этой серии, придется рассмотреть варианты из серий RX 7600 или RX 6700. Графические процессоры серии RX 6600 "RDNA 2" имеют схожие характеристики с процессорами RX 7600 "RDNA 3", но не поддерживают кодирование AV1.