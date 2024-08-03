Китайская компания Cixin Technology представила свой первый процессор, ориентированный на искусственный интеллект и соответствующий стандарту "AI PC". Чип Cixin P1 оснащен до 45 TOPS NPU и изготовлен по 6-нанометровому технологическому процессу. Процессор имеет 12 ядер, из которых восемь ядер являются производительными, а четыре - эффективными. Он работает на частоте 3,2 ГГц и обещает огромные возможности по сравнению с конкурирующими решениями на рынке. Cixin P1 также предлагает вычислительную мощность до 45 TOPS, что соответствует эталону отрасли и позволяет ему конкурировать с процессорами от AMD, Intel и Qualcomm.

Дополнительно, чип поддерживает до 64 ГБ LPDDR5-6400 и может работать с дисплеями разрешением до 4K 120 FPS. Он также обладает интерфейсами PCIe 4.0 и USB Type-C, что делает его готовым к внедрению в промышленность. На данный момент нет данных о бенчмарках, связанных с производительностью Cixin P1, поэтому трудно сказать, насколько он может состязаться с основными конкурентами. Однако на бумаге он выглядит впечатляюще и обещает быть конкурентоспособным в сегменте клиентских вычислений, основанных на искусственном интеллекте.

Важно отметить, что предложение Cixin Technology является первым потребительским процессором в Китае, ориентированным на искусственный интеллект. Это свидетельствует о том, что китайские рынки активно включаются в гонку за искусственный интеллект, который становится следующим большим трендом в сфере клиентских вычислений. Cixin Technology утверждает, что разработка и производство их чипа AI PC требовали огромных усилий и что он наконец достиг стадии "tape-out", то есть завершил процесс разработки и готов к серийному производству.