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Пользователи массово переходят с Android-смартфонов на iPhone, их на 200% больше чем в прошлом году

Согласно отчету, недавно наблюдалось увеличение числа пользователей Android, переходящих на iPhone
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Отчет указывает на увеличение числа пользователей Android, переходящих на iPhone, и связывает это с снижением продаж iPhone 15. В июне 2024 года отмечен самый высокий приток пользователей, переходящих на Android, что может влиять на продажи iPhone 15.

Другой отчет от Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) также подтверждает снижение продаж новой модели iPhone по сравнению с предыдущей версией. Причинами такого снижения возможно стали высокие цены и незначительные изменения в новой серии. Исследовательская компания CIRP указывает, что увеличение числа пользователей Android, перешедших на старые модели iPhone, также может быть одной из причин слабых продаж iPhone 15.


Это объясняется тем, что пользователи Android могут быть менее заинтересованы в приобретении последней модели и предпочитают более старую модель для экономии денег при сохранении хорошего соотношения цены и качества. В результате пользователи Android, переходящие на старые модели iPhone, также вносят свой вклад в слабые продажи iPhone 15.

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