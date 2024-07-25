Если предположить, что каждый эпизод Severance стоил 20 миллионов долларов, то общий бюджет всего сезона составил порядка 180 миллионов долларов, что обычно соответствует бюджету громких фильмов из вселенной Marvel.

Одно из самых дорогих шоу, когда-либо созданных, "Severance" на Apple TV+ стоило 20 миллионов долларов за эпизод. Шоу, состоящее всего из девяти эпизодов, быстро завоевало популярность, но столкнулось с серьезными финансовыми трудностями. Затраты на производство Apple TV+ достигли точки, когда создание оригинального контента стало непосильным для компании.

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Apple TV+ сейчас старается значительно снизить расходы после того, как потратила колоссальные деньги на этот сериал. Руководство компании принимает различные меры для снижения затрат, и одним из примеров является встреча старшего вице-президента Apple с голливудскими руководителями для внимательного контроля бюджета стриминговой платформы. Однако неясно, будут ли сокращены расходы на производство "Severance" или у Apple есть другие планы.

Общие затраты на сезон в 9 эпизодов составляют до 180 миллионов долларов, что обычно соответствует бюджету крупных фильмов Marvel. Второй сезон "Severance" сталкивается с трудностями, такими как переписывание сценария и конфликты в расписании, но его выход запланирован на январь 2025 года.

Apple планирует снять третий сезон "Severance" из-за его популярности и высокого рейтинга, но снижение затрат является приоритетом для компании.