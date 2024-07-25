Одно из самых дорогих шоу, когда-либо созданных, "Severance" на Apple TV+ стоило 20 миллионов долларов за эпизод. Шоу, состоящее всего из девяти эпизодов, быстро завоевало популярность, но столкнулось с серьезными финансовыми трудностями. Затраты на производство Apple TV+ достигли точки, когда создание оригинального контента стало непосильным для компании.
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Apple TV+ сейчас старается значительно снизить расходы после того, как потратила колоссальные деньги на этот сериал. Руководство компании принимает различные меры для снижения затрат, и одним из примеров является встреча старшего вице-президента Apple с голливудскими руководителями для внимательного контроля бюджета стриминговой платформы. Однако неясно, будут ли сокращены расходы на производство "Severance" или у Apple есть другие планы.
Общие затраты на сезон в 9 эпизодов составляют до 180 миллионов долларов, что обычно соответствует бюджету крупных фильмов Marvel. Второй сезон "Severance" сталкивается с трудностями, такими как переписывание сценария и конфликты в расписании, но его выход запланирован на январь 2025 года.
Apple планирует снять третий сезон "Severance" из-за его популярности и высокого рейтинга, но снижение затрат является приоритетом для компании.