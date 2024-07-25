AMD представила утилиту Frame Latency Meter (FLM), которая предназначена для измерения и оптимизации входных задержек и поддерживает все графические процессоры.

Компания AMD представила утилиту Frame Latency Meter (FLM), которая предназначена для измерения и оптимизации входных задержек с поддержкой всех графических процессоров. FLM предлагает широкие возможности мониторинга в сравнении с конкурирующими инструментами благодаря обширной выборке данных и совместимости с различными GPU. Утилита особенно полезна для геймеров, которые стремятся уменьшить источники задержек, такие как устройства ввода и отображение, чтобы повысить свою конкурентоспособность.

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AMD FLM измеряет время отклика мыши на основе внутриигровых событий и использует различные кодеки захвата кадров для обеспечения совместимости со всеми типами графических процессоров. Утилита собирает статистику задержек и экспортирует ее в CSV-файл, что позволяет пользователям анализировать задержки мыши и оптимизировать их. FLM также предлагает ряд функций, включая настройку горячих клавиш для простой настройки измерений, последовательный захват кадров и настройку региона захвата экрана.

В сравнении с инструментом Latency And Display Analysis Tool (LDAT) от NVIDIA, FLM от AMD предлагает более широкие возможности и более точные измерения задержек.

FLM поддерживает все графические процессоры и графические API, такие как DirectX 11 и DirectX 12, и совместима с операционными системами Windows 10 и Windows 11. Эта утилита будет важным инструментом для геймеров, которые стремятся максимально оптимизировать свой игровой процесс.