AMD представила свой новый флагманский процессор Ryzen 9 9950X для настольных ПК. Этот чип оснащен 16 ядрами Zen 5 и был протестирован в различных бенчмарках. Ожидается, что он установит несколько мировых рекордов. Процессор имеет базовую частоту 4,3 ГГц и максимальную частоту до 5,7 ГГц. Он также обладает большим кэшем 80 МБ.

В бенчмарке, проведенном QuasarZone, Ryzen 9 9950X набрал более 41 тысячи баллов, почти на уровне с флагманом Intel, i9-14900KS. Однако после настройки чипа он опережает i9-14900KS с впечатляющим отрывом. С настройками PBO+EXPO процессор набирает более 43 тысяч баллов, а с Curve Shaper - более 45 тысяч баллов. На LN2 разгоне Ryzen 9 9950X достиг более 53 тысяч баллов, что делает его самым быстрым 16-ядерным процессором в бенчмарке Cinebench R23.

Кроме того, процессор был протестирован в других бенчмарках, таких как Geekbench 6, wPrime, 7-Zip и Cinebench R15. Этот процессор показал конкурентоспособную производительность, но не смог побить мировой рекорд Intel Core i9-14900KS, достигнутый на частоте 7,5 ГГц для 24 ядер. Результат Ryzen 9 9950X LN2 на 5% отстает от результата i9-14900KS LN2.

