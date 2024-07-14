Intel Core Ultra 7 256V является частью семейства Core Ultra 200V и является одним из самых быстрых SKU, основанных на архитектурах Lion Cove P-Core и Skymont E-Core

Бенчмарки нового процессора Intel Lunar Lake, Core Ultra 7 256V, просочились в Geekbench. Процессор Intel Core Ultra 7 256V является частью грядущего семейства Core Ultra 200V Lunar Lake и будет одним из самых быстрых SKU с 8 ядрами, основанными на архитектурах Lion Cove P-Core и Skymont E-Core. Начнем со спецификаций: 8 ядер (4P+4E), 8 потоков, 12 МБ кэша L3, базовая частота 2,20 ГГц, повышенная частота до 4,8 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8533. Чип будет оснащен iGPU Arc 140V с 8 ядрами Xe2, работающими на частоте 1,95 ГГц, а его TDP составит 17 Вт PL1 и 30 Вт PL2.

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Процессор был протестирован Lenovo для нового ноутбука с использованием Balanced Power Plan. Тактовые частоты варьировались в диапазоне 4,7-4,8 ГГц, что соответствует максимальной тактовой частоте 4,8 ГГц. Это не окончательный розничный SKU, а скорее инженерный образец, поэтому можно ожидать, что финальные модели будут иметь еще более высокую производительность, чем та, что продемонстрирована здесь.

Процессор Intel Core Ultra 7 256V Lunar Lake набрал 2608 баллов в одноядерных тестах и 10 506 баллов в многоядерных. Одноядерная производительность на 10 % выше, чем у Core Ultra 7 155U, и даже превосходит AMD Ryzen 7 8840HS, который по умолчанию имеет более высокий TDP 28 Вт. В многопоточных тестах Core Ultra 7 155U выигрывает 11 %, а чип Ryzen - 10 %. Дело в том, что процессоры Lunar Lake имеют гораздо более низкое TDP - 17 Вт против 28 Вт+ TDP протестированных здесь процессоров Phoenix и Hawk Point. К тому же, если учесть ранний характер этого чипа, можно ожидать еще более высокой производительности, которая отлично подойдет для тонких и легких платформ. Ожидается, что процессоры Intel Lunar Lake Core Ultra 200V Laptop будут выпущены в сентябре, через два месяца после того, как AMD выпустит свои платформы Ryzen AI 300 Strix.