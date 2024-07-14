Компания Intel планирует выпустить новый процессор Intel 310 для линейки Raptor Lake

Похоже, Intel готовит новый двухъядерный процессор для линейки Raptor Lake - Intel 310, который будет работать на тактовой частоте до 4,1 ГГц. В прошлом году Intel представила свой единственный двухъядерный чип в семействе Raptor Lake - Intel 300. Этот процессор был довольно странным, так как содержал всего два ядра P-Core. Странный характер чипа объясняется тем, что это двухъядерный процессор, выпущенный в наше время, когда большинство приложений перешли от четырехъядерных чипов к 8-ядерным в качестве базового требования.

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Теперь же был замечен процессор Intel 310, обладающий очень похожими характеристиками, что и Intel 300, но с немного более высокой тактовой частотой. Что касается спецификаций, то процессор Intel 310 имеет два ядра P-Core на базе архитектуры Raptor Cove core и 4 потока. Чип имеет одну определенную тактовую частоту, которая по умолчанию установлена на 4,10 ГГц. Кроме того, он оснащен 6 МБ кэша L3 и 2,5 МБ кэша L2.

Процессор Intel 310, как и остальные представители семейства Raptor Lake, предназначен для платформ с разъемом LGA 1700. Данный чип был протестирован на материнской плате Gigabyte H610M K DDR4, которая идеально подходит для этого бюджетного процессора. Процессор тестировался с 8 ГБ памяти DDR4-3200, работающей в одноканальном режиме. Что касается TDP, то процессор должен иметь мощность 46 Вт. Что касается производительности, то в одноядерных тестах Geekbench 6 процессор Intel 310 набрал 2152 балла, что позволило ему опередить AMD Ryzen 7 5800X. В многопоточных тестах процессор набрал 4252 балла, что позволило ему опередить Core i3-10100, 4-ядерный и 8-поточный процессор. У 10100 значительно меньше баллов за одно ядро. Процессор Intel 310 - это бюджетная модель для пользователей, которым нужен не более чем двухъядерный чип. Цена на него должна быть ниже 100 долларов США, что является наиболее разумным для чипов такого уровня, поскольку существующие модели Core i3 14-го поколения стоят около 100 долларов США.