Компания Samsung Foundry заключила первый заказ на 2-нанометровый техпроцесс от японской фирмы искусственного интеллекта, что сильно подорвало позиции TSMC.

Компания Samsung Foundry анонсировала заказ на 2-нм техпроцесс от японской фирмы, что означает, что они отняли у своего главного конкурента TSMC клиента. Несмотря на то, что 2-нм техпроцесс Samsung еще не доступен на основных рынках, этот заказ показывает, что Samsung стремится уменьшить разрыв с TSMC и показать, что их технология является конкурентоспособной.

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Preferred Networks, ведущая японская компания в области искусственного интеллекта, стала первым заказчиком 2-нм технологии Samsung. Preferred Networks также планирует использовать технологию 2,5D-упаковки Samsung Interposer-Cube S. Это позволяет предприятиям иметь собственные кластеры ИИ, что является прорывом для Японии и Samsung.

Недавно стало известно, что TSMC также планирует начать пробное производство 2-нм техпроцесса в ближайшее время. Apple и NVIDIA будут основными заказчиками этой технологии. Массовое производство ожидается в 2025 году. Samsung в свою очередь намерена использовать этот заказ Preferred Networks для демонстрации возможностей своей 2-нм технологии и показа конкурентного преимущества перед TSMC.

Также интересно отметить, что Samsung использует свою 2.5D-упаковку для этого заказа, подтверждая свою репутацию в области упаковки.