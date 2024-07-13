В игре будут различные стили персонажей, система лутинга и квесты

Titan Quest II - это новая игра от THQ Nordic, которую многие ждут с нетерпением: первая игра 2016 года получила очень положительные отзывы в Steam. Сиквел Titan Quest был представлен в августе 2023 года и до сих пор находится в разработке с неподтвержденной датой выпуска. THQ Nordic выпустила новый дневник разработчиков, в котором рассказывается о стилях персонажей, мародерстве и системе квестов в игре. В каждой области будут уровни, масштабируемые враги и множество оружия, с которым можно экспериментировать.

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Несмотря на то, что в дневниках разработчиков уже много информации об этой захватывающей новой игре, геймплейных роликов пока не было. Однако разработчики намерены изменить ситуацию, и 2 августа игроки смогут увидеть новые кадры в совершенно новом геймплейном трейлере. Кроме того, все, кто отправится в Германию на Gamescom, смогут опробовать Titan Quest II в период с 21 по 25 августа.

В этой игре от разработчиков Spellforce 3 игрокам предстоит исследовать созданный вручную ролевой мир с быстрыми и точными боями, в которых можно научиться использовать слабые места персонажей, а также огромные настройки персонажей, которые позволят вам сделать мир проще или сложнее в зависимости от того, как вы хотите пройти игру. Любителям греческой мифологии эта игра придется по вкусу. Игрокам предстоит оседлать великолепного коня Арейона и использовать силы, данные им богами, чтобы победить Немезиду, богиню возмездия, которая является главной злодейкой в сюжетной линии.