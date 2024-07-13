Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Новый дневник разработчиков Titan Quest II рассказывает о лутинге, предметах и многом другом
В игре будут различные стили персонажей, система лутинга и квесты

Titan Quest II - это новая игра от THQ Nordic, которую многие ждут с нетерпением: первая игра 2016 года получила очень положительные отзывы в Steam. Сиквел Titan Quest был представлен в августе 2023 года и до сих пор находится в разработке с неподтвержденной датой выпуска. THQ Nordic выпустила новый дневник разработчиков, в котором рассказывается о стилях персонажей, мародерстве и системе квестов в игре. В каждой области будут уровни, масштабируемые враги и множество оружия, с которым можно экспериментировать.

реклама

Несмотря на то, что в дневниках разработчиков уже много информации об этой захватывающей новой игре, геймплейных роликов пока не было. Однако разработчики намерены изменить ситуацию, и 2 августа игроки смогут увидеть новые кадры в совершенно новом геймплейном трейлере. Кроме того, все, кто отправится в Германию на Gamescom, смогут опробовать Titan Quest II в период с 21 по 25 августа.

В этой игре от разработчиков Spellforce 3 игрокам предстоит исследовать созданный вручную ролевой мир с быстрыми и точными боями, в которых можно научиться использовать слабые места персонажей, а также огромные настройки персонажей, которые позволят вам сделать мир проще или сложнее в зависимости от того, как вы хотите пройти игру. Любителям греческой мифологии эта игра придется по вкусу. Игрокам предстоит оседлать великолепного коня Арейона и использовать силы, данные им богами, чтобы победить Немезиду, богиню возмездия, которая является главной злодейкой в сюжетной линии.

#titan quest ii
+
Написать комментарий (0)
Разработчики Titan Quest II раскрыли некоторые детали о Спарте
Немного скриншотов и информации касательно Titan Quest II от Grimlore Games
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BI: Российские системы РЭБ превратили переданные ВСУ бомбы GLSDB в бесполезное вооружение
8
Wave Engine начала поставлять клиентам пульсирующий воздушно-реактивный двигатель J-1 для БПЛА
6
Предприятие «СтанкоГомель» запустит серийное производство российско-белорусского станка с ЧПУ
1
Норвежская компания разрабатывает первую в мире самосборную систему ветряных турбин
1
Интегрированная среда разработки Zed доступна для Linux
+
В Казахстане достроили самый длинный в стране автомобильный тоннель
+
В Ульяновске сменился собственник завода по производству фрезерных станков
3
Google отказывается от платных VPN и вводит бесплатный мониторинг даркнета
1
Радиус Млечного Пути измерили более точно: он оказался в два раза больше, чем считалось ранее
+
В России выделили 1 млрд рублей на поддержку проектов по созданию комплектующих для импортной промышленной продукции
3
Иркутская область превращается в тайгу: лесовосстановление бьёт рекорды
6
Складные телефоны Samsung Galaxy Z Fold6/Flip6 лишены плавных обновлений Android
+
Открытие телескопа "Хаббл" — «застывшая во времени» черная дыра в сердце Омеги Центавра
+
В арсенале России и Белоруссии появилась автоматизированная система управления "Байкал-1"
1
Датский производитель Vestas установил крупнейшую наземную ветряную турбину
1
Бюджетный смартфон Vivo Y18i замечен в базе данных Geekbench
+
Опубликован ряд характеристик доступного складного смартфона Honor Magic Vs3
+
Россия разработала новый беспилотник для дальней разведки
+
Цены на интернет в Москве и Подмосковье могут повыситься вдвое из-за новых расценок «Россетей»
4
Модифицированная Nintendo Switch с объёмом памяти 8 ГБ не справилась с Baldur’s Gate 3
+

Популярные статьи

Собираем оптимальный игровой компьютер для новых игр за разумную цену летом 2024 года
58
Краткий субъективный обзор четырех неплохих фильмов
10
"Колхозинг" системы охлаждения на GT1030
14
Что даёт неправильное тестирование видеокарт, и почему не стоит включать DLSS 3.0 и RTX-ON
45
OLED, VA, NT или IPS - какой игровой монитор выбрать в 2024 году и не промахнуться
65
GeForce RTX 4070 SUPER vs GeForce RTX 2070 SUPER – сколько лет можно не менять игровую видеокарту
8
СМИ: Россия и Индия могут начать совместное производство Су-30 для экспорта в третьи страны
+
Китай и Япония испытывают новые боевые технологии, накаляя обстановку в АТР
+
Мое мнение об iPad Air 2024
7
Мрачные времена - Xbox и его фанаты в кризисе
13

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
07:26
Почему упал, говорят птицы
Sukhoi Superjet 100 после ремонта упал в Подмосковье во время тестового полета
Иван Горыныч
07:24
И тем не менее 85% территории Украины сегодня контролирует Хохол, видимо ждут русский мир, кто-то уже дождался .
Киевлян предупредили о перспективе жизни без электричества по 20 часов в сутки
Shurx
07:22
Скоро их постигнет такая же участь.
Сервисы Google Play перестают обновляться на Android Lollipop
Dark_Cloud
07:16
Так не смотри сало. Я вот смотрю зарубежных техноблогеров, уровня HWU и DF, аналогов которым в ру сегменте кагбэ немного, вилсакомов не предлагать. Видео с разборкой моей пожилой кофемашины для замены...
В российских СМИ сообщают о возможной блокировке YouTube уже осенью - в Кремле это опровергают
Иван Горыныч
07:14
Странно всё и это сейчас в Крыму, какой Боинг, какой шассититан, вынужденная мера. К стати, РЖД в Крыму так же нет ни одной.
«Росатом» запустит производство комплектующих для Boeing и Airbus — это вынужденная мера
Dark_Cloud
07:10
Разработчики игр обвиняют Intel в продаже бракованных процессоров и планируют переход на AMD
Иван Горыныч
07:06
Намедни что-то тяжёлое в Коломне рухнуло.
«Росатом» запустит производство комплектующих для Boeing и Airbus — это вынужденная мера
century84
07:03
"В Норвегии они уже официально сняты с вооружения." - на боже, что нам негоже.
Bloomberg: Украина получит меньше истребителей F-16, чем было запланировано
Иван Горыныч
07:01
Касательно отсталых, 67 стран мира, сегодня хранят свои ЗВРезервы в кубышке США если чё Китай в первой тройке, рубль не есть резервная валюта, не есть конвертируемая валюта совсем, так талоны на еду. ...
«Росатом» запустит производство комплектующих для Boeing и Airbus — это вынужденная мера
Иван Горыныч
06:55
Готовить изделия для Боинга исключительно недружественных России стран, да нам бы с Нарвой разобраться, какая плять Аляска, в российском Крыму сегодня нет Росатома, нет даже РЖД и Почты России и тольк...
«Росатом» запустит производство комплектующих для Boeing и Airbus — это вынужденная мера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем