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ddr22
AMD NTBC (Neural Texture Block Compression) сокращает площадь хранения данных на 70 %
AMD представила метод сжатия текстур, названный NTBC (Neural Texture Block Compression), который позволяет сократить размер файлов игр на 70%

AMD представила новый метод сжатия текстур, названный NTBC (Neural Texture Block Compression), который может уменьшить объем хранения данных игр на 70%. Данная техника основана на искусственном интеллекте и предназначена для сжатия текстур высокого разрешения, которые являются основным фактором увеличения размеров игровых файлов в последние годы. NTBC использует нейронные сети для преобразования несжатых текстур в блочно-сжатые форматы, такие как BC1 и BC4, что позволяет значительно сократить объем памяти без потери качества и без внесения изменений в шейдеры.

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Один из ключевых преимуществ NTBC заключается в предсказывании сжатых данных, вместо их загрузки с диска. Значения текселей декодируются из сжатых данных с помощью существующих методов декомпрессии BC во время выполнения. Таким образом, вычислительные затраты на этапе загрузки текстур минимальны. Оценки показывают, что время выполнения декомпрессии варьируется в зависимости от выбора между консервативным и агрессивным подходами, но создатели NTBC считают, что это не является проблемой, так как вывод выполняется только один раз для каждого материала вместо загрузки текстур с диска.

NTBC все еще имеет некоторые недостатки, такие как размытость деталей или блочные артефакты из-за использования сеток с низким разрешением. Возможные решения включают в себя различные методы кодирования, такие как фокусировка текстуры или локальное позиционное кодирование. Исследователи AMD также считают, что NTBC может быть применена к другим форматам текстур, таким как BC6H и BC7, однако точная дата реализации в играх пока неизвестна.


#amd ntbc
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