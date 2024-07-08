Утечка информации из внутреннего архива компании Apple сообщила о восьми новых моделях iPad, включая версии "Pro" с новым чипсетом M5 и более старым A17 Pro. Предыдущие утечки уже сообщали о том, что Apple планирует установить чипсет A18 во все модели iPhone 16. Теперь кажется, что у компании также есть большие планы для семейства iPad. Заявляется, что разрабатывается несколько новых моделей, которые, возможно, будут оснащены чипсетами M5 и A17 Pro.

Ожидается, что одной из обновленных моделей будет iPad mini, на которую давно ждали обновления. Другие модели, включая недорогой iPad и обновленные модели iPad Pro, должны появиться в неустановленное время. Всего было перечислено восемь моделей, большинство из которых относятся к iPad Pro. Новые модели сохранят размеры экрана 11 и 13 дюймов, но будут оснащены новым чипсетом M5.





В августе прошлого года уже была утечка информации о том, что Apple работает над чипсетами серии A19 и M5. Идентификаторы iPad17,1 и iPad17,2, предположительно, относятся к 11-дюймовой модели iPad Pro с Wi-Fi и сотовой связью, а идентификаторы iPad17,3 и iPad17,4 - к 13-дюймовой модели. Недорогой планшет может быть оснащен чипсетом A16 Bionic, что будет значительным улучшением по сравнению с A14 Bionic, используемым в нынешнем поколении.





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В дополнение к утечке информации о пяти моделях iPhone, были обнаружены идентификаторы iPad, включая базовую модель A14 Wi-Fi и модель A14 Cellular, а также M3 11-дюймовую модель Pro Wi-Fi. Также были упомянуты идентификаторы iPad mini, указывающие на появление двух моделей в паре с A17 Pro, который также используется в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.





В утечке также упоминаются некоторые модели iPad Pro, которые, по-видимому, были отбракованы и, возможно, должны были быть выпущены вместе с M3. Однако компания Apple представила значительно улучшенный чипсет M5, поэтому есть надежда, что он будет еще более производительным. Пока неизвестно, когда Apple планирует представить новые модели, но учитывая недавний выпуск моделей M4 iPad Pro, вероятно, это может занять некоторое время.