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ddr22
SK hynix разработала SSD PCB01 для использования в области искусственного интеллекта
Компания SK hynix разработала твердотельный накопитель PCB01 для сферы искусственного интеллекта (ИИ), которыq обладает скоростью чтения до 14 ГБ/с.

Компания SK hynix разработала твердотельный накопитель PCB01 для использования в области искусственного интеллекта. Этот SSD обладает высочайшими скоростями, достигающими 14 ГБ/с и имеет ряд функций, специально разработанных для работы с ИИ.

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SK hynix стремится присоединиться к отрасли искусственного интеллекта, и уже имеет значительный успех на рынке HBM. Новый твердотельный накопитель PCB01 предлагает самую высокую производительность в своем классе и опережает конкурентов. Хотя подробности о PCB01 не озвучены, SK hynix сообщила некоторые особенности, подтверждающие ее возможности.

Новое хранилище использует пятое поколение 8-канальной технологии PCIe. Оно также поддерживает LLM-модели, обучение и выводы ИИ, а его энергоэффективность повышена минимум на 30% по сравнению с предыдущим поколением. Скорость чтения и записи данных составляет 14 ГБ/с и 12 ГБ/с соответственно, что позволяет быстро работать с большими моделями искусственного интеллекта.

SSD также включает технологию кэширования SLC (Single-Level Cell), что позволяет эффективнее использовать ячейки NAND и повышает скорость передачи данных и долговечность накопителя. Он также обладает встроенными функциями безопасности, такими как ROT (Root Of Trust), чтобы предотвратить внешние атаки и манипуляции с данными.

SK hynix планирует начать массовое производство и поставки продуктов на этот год. Накопитель PCB01 будет доступен в объемах 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, однако цены на него пока не раскрыты. Компания также проводит процесс проверки с глобальными заказчиками и планирует выпустить этот SSD как для корпоративных клиентов, так и для обычных потребителей.

#sk hynix
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SK hynix представляет новый NVMe-накопитель PCB01
SK Hynix представляет SSD PCB01 с пропускной способностью 14 ГБ/с для ПК с ИИ
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