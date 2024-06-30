Похоже, что выпуск AMD Ryzen AI 300 "Strix Point" был перенесен на 28 июля, на несколько дней раньше процессоров Ryzen 9000.

Компания AMD, похоже, перенесла выпуск своих процессоров APU Ryzen AI 300 Strix Point на более поздний срок, ближе к запуску процессоров Ryzen 9000. Изначально планировалось выпустить ноутбуки на базе новой линейки процессоров 15 июля, однако, согласно сообщениям двух инсайдеров, Golden Pig Upgrade и Hoang Anh Phu,теперь это произойдет 28 июля. Это изменение всего на несколько дней и ноутбуки все равно будут выпущены в июле.

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Некоторые интересные детали в этом изменении даты выпуска включают то, что 28 июля приходится на воскресенье, что означает, что эти выходные дни будут особенными для производителей и рецензентов, также как и в случае с прошлым запуском APU Phoenix.

Данная дата релиза была выбрана всего за несколько дней до ожидаемого розничного запуска настольных процессоров Ryzen 9000, что делает эту неделю очень насыщенной для всех, кто планирует выпустить обзоры и протестировать оба продукта.

По сути, новая линейка процессоров AMD Ryzen AI 300 обещает множество улучшений. Они будут иметь обновленную архитектуру Zen 5 в ЦПУ, RDNA 3.5 в ГПУ и XDNA 2 в NPU. С 12 ядрами, 24 потоками и 16 вычислительными блоками они обладают самым быстрым AI TOPS среди всех чипов для ПК с искусственным интеллектом.