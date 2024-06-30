Galaxy S25 Ultra будет тоньше, чем Galaxy S24 Ultra от Samsung.

По слухам, следующий флагманский смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra получит измененный дизайн, который будет включать закругленные углы, аналогичные Galaxy Note 7. Источник также утверждает, что новая модель будет тоньше, чем предыдущая — Galaxy S24 Ultra.

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Толщина Galaxy S25 Ultra составит около 8,4 мм, что делает его немного тоньше Galaxy S24 Ultra, которая имеет толщину 8,6 мм. Samsung не сможет изменить размер дисплея или емкость аккумулятора, но может сделать устройство более удобным в руке благодаря закругленным углам. Перейдя на такой дизайн, пользователи могут столкнуться с проблемой невозможности использования чехлов и аксессуаров от предыдущей модели.

Помимо этого, Galaxy S25 Ultra будет представлять собой самый тонкий флагман компании за последние годы. Толщина корпуса составит 8,4 мм, что является значительно меньшим значением, чем у предыдущих моделей. Такой подход позволяет компаниям делать устройства все более тонкими и энергоэффективными, несмотря на использование более мощных аккумуляторов.