CD Projekt RED заявляет, что сиквел Cyberpunk 2077 будет лучше соответствовать американскому сеттингу благодаря новой студии в Бостоне

Польская студия CD Projekt RED заявила, что сиквел игры Cyberpunk 2077 будет лучше соответствовать американскому сеттингу, благодаря новой студии в Бостоне. Исполняющий обязанности исполнительного продюсера, Дэн Хернберг, отметил, что Cyberpunk 2077 является уникальной американской историей с панковской энергией, написанной американцем, поэтому создание сиквела в Америке кажется логичным шагом. Он также привел пример неправильных крышек люков в игре, которые были смоделированы с использованием европейских стандартов, что нарушало погружение игроков из Америки.

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CD Projekt RED открыла новую студию в Бостоне, чтобы сократить время разработки игр и более точно воссоздать американский сеттинг в сиквеле Cyberpunk 2077. Студия сможет использовать североамериканский кадровый резерв и сотрудничать с уже существующей студией в Ванкувере. Это позволит команде работать над "очень крутыми вещами" для сиквела.





В создании реалистичной игровой вселенной важны такие детали, как различные бордюры, цвета и вывески. Мелочи, такие как эти, могут вызвать небольшой дискомфорт и сомнения в том, что создание игры выполнено теми, кто полностью понимает американскую культуру. Из-за этого команда CD Projekt RED предпочла создать новую студию в Бостоне и использовать возможности местных выпускников из известных университетов, таких как Гарвард и MIT.





Цель разработчика не только в точном воссоздании американского сеттинга, но и в создании культурных точек соприкосновения с американской культурой проникнутой влиянием Голливуда. Cyberpunk 2077 происходит в Лос-Анджелесе, что означает, что игра будет представлять собой культурное путешествие по различным регионам Америки.