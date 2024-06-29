AMD собирается выпустить новые материнские платы X870E и X870 AM5 в конце сентября, которые будут поддерживать USB4 и иметь обновленный дизайн

AMD планирует выпустить новые материнские платы класса high-end, X870E и X870 AM5, в конце сентября, вместе с процессорами Ryzen 9000X3D. Новые платы будут иметь обновленный дизайн и поддержку новых функций, включая USB4. Они также будут поддерживать PCIe Gen5 для графических слотов и слотов M.2 NVMe, а также более высокие скорости памяти EXPO OC для использования комплектов памяти DDR5.

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Ожидается, что материнские платы AMD X870E и X870 будут поставляться в розницу 30 сентября, через два месяца после выпуска процессоров Ryzen 9000. Компания также планирует выпустить чипсеты B850 и B840 в сегменте mainstream. Предполагается, что дата выпуска материнских плат совпадет с выпуском новых чипов Ryzen 9000X3D, которые также ожидаются в этом году.

Помимо обновленных материнских плат X870E и X870, компания AMD также намерена предложить скидки на существующие процессоры Ryzen 7000, чтобы сделать платформу AM5 более привлекательной. Цены на DDR5 память также ожидаются самыми низкими, а цены на флагманские процессоры Ryzen 7000 уже опустились ниже 500 долларов США.