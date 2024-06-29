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ddr22
QD-OLED-мониторы MAG от MSI наконец-то получат новые обновления прошивки
Мониторы MSI MAG QD-OLED получат обновления прошивки, компания прислушивается к просьбам сообщества

Компания MSI выпустит новые обновления прошивки для своих мониторов MAG QD-OLED после просьбы сообщества. Изначально компания заявила, что не планирует выпускать обновления для этих моделей, сославшись на то, что другие продукты более актуальны. Однако, после обращения менеджера по продукции на Reddit, компания отменила свое решение.


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Ожидается, что новые версии прошивки для моделей MAG 271QPX и MAG 321UPX будут выпущены к середине июля. Обновления включат в себя исправления ошибок и оптимизации. Все европейские покупатели не должны беспокоиться, так как у них уже должна быть установлена последняя версия прошивки. Однако потребителям в других регионах придется установить обновления вручную.

Для установки новой прошивки покупателям потребуется обратиться в ближайший сервисный центр MSI, поскольку обновление не может быть выполнено напрямую без помощи профессионалов. Отображение текущей версии прошивки можно проверить в меню на экране. Компания MSI использовала встроенный DisplayPort для загрузки новой прошивки на мониторы MAG, так как они не имеют разъемов USB Type-A или Type-B.


MSI предоставила утилиту для обновления прошивки, но рекомендует обращаться к профессионалам, чтобы избежать ошибок, которые могут привести к потере денег. Ссылки на обновленные прошивки будут предоставлены. Компания была благодарна сообществу за их вклад в убеждение MSI выпустить обновления.


#msi
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Nvidia&Intel Hater
22:58
Ты сначала член из рта вынь.а то невнятно балакаешь.ты меня ток в влажных мечтах можешь ебнуть,я и выше и сильнее тебя физически,но то зачем знать.ты ж у нас членосос вдруг думаешь что все в инете худ...
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Дмитрий Егоров
22:56
уже
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Nvidia&Intel Hater
22:54
Тот бред чтоты пишешь уже в аналы истории входит.У генки рельсоукладчика лучи были .у тебя гандона штопанного длсс .у тебя карта то натив не тянет нигде.мне то посрать я не играю в игры.а у тебя разры...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Tarment
22:52
Меня не ёбнешь, а тебя запросто, всё, чего с падалью о чём то говорить, тебя считай нет
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Nvidia&Intel Hater
22:52
Я так же не пью,так что мимо.а пережить ты вряд ли сможешь.тебя кто нибудь ебнет или опустит за твой язык паскудный.и будешь ты как и положено опущенный тармент -изгой
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Tarment
22:51
Я не пью, не курю, веду здоровый образ жизни, и переживу вас всех ничтожеств, особенно тебя, в 2 раза как минимум, буду жить когда тебя уже черви съедят
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Nvidia&Intel Hater
22:51
Я срусь не изза 6600 ,а потому что ты падла пиздабол наглый и чмо.засрал весь сайт.ты можешь только оскорбить
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Дед Мороз
22:50
Чудненько, теперь в боевом режиме разведка идёт и что дальше?
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Nvidia&Intel Hater
22:49
Я тебе то право предоставлю.первому
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Tarment
22:49
Тебе лучше всего сдохнуть
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
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