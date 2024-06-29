Мониторы MSI MAG QD-OLED получат обновления прошивки, компания прислушивается к просьбам сообщества

Компания MSI выпустит новые обновления прошивки для своих мониторов MAG QD-OLED после просьбы сообщества. Изначально компания заявила, что не планирует выпускать обновления для этих моделей, сославшись на то, что другие продукты более актуальны. Однако, после обращения менеджера по продукции на Reddit, компания отменила свое решение.





реклама

Ожидается, что новые версии прошивки для моделей MAG 271QPX и MAG 321UPX будут выпущены к середине июля. Обновления включат в себя исправления ошибок и оптимизации. Все европейские покупатели не должны беспокоиться, так как у них уже должна быть установлена последняя версия прошивки. Однако потребителям в других регионах придется установить обновления вручную.

Для установки новой прошивки покупателям потребуется обратиться в ближайший сервисный центр MSI, поскольку обновление не может быть выполнено напрямую без помощи профессионалов. Отображение текущей версии прошивки можно проверить в меню на экране. Компания MSI использовала встроенный DisplayPort для загрузки новой прошивки на мониторы MAG, так как они не имеют разъемов USB Type-A или Type-B.





MSI предоставила утилиту для обновления прошивки, но рекомендует обращаться к профессионалам, чтобы избежать ошибок, которые могут привести к потере денег. Ссылки на обновленные прошивки будут предоставлены. Компания была благодарна сообществу за их вклад в убеждение MSI выпустить обновления.



