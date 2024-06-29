Компания MSI выпустила обновление BIOS системных плат AM5, чтобы подготовиться к выпуску настольных процессоров AMD Ryzen 9000

Компания MSI выпустила обновление BIOS AGESA 1.2.0.0 для материнских плат AM5, которое приносит улучшения для процессоров AMD Ryzen 9000. Это обновление предназначено для обеспечения полной совместимости с грядущими процессорами AMD Ryzen 9000 и включает исправления ошибок стабильности и производительности. Оно также содержит улучшения совместимости с видеокартами NVIDIA серии RTX 40, в частности с моделями 4070 и 4060.

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Обновление BIOS AGESA 1.2.0.0 обеспечивает решение нескольких ключевых проблем и предлагает новые улучшения для общего пользовательского опыта. Оно также готовит систему для использования процессоров AMD Ryzen 9000, основанных на архитектуре Zen 5.

Компания MSI рекомендует всем владельцам материнских плат AMD X670E, X670, B650 и A620 обновить BIOS до последней версии, чтобы использовать все преимущества улучшений.

В обновлении также содержатся исправления ошибок и оптимизации, которые повышают общую эффективность системы. MSI продолжает заботиться о потребностях пользователей и регулярно выпускает обновления, которые устраняют проблемы и улучшают производительность.

Обновление BIOS AGESA 1.2.0.0 также включает улучшения совместимости и обходные пути для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4070 и RTX 4060, которые ранее имели проблемы с нестабильностью на этой платформе. Учитывая популярность этих графических процессоров, такое улучшение совместимости ожидаемо.