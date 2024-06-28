Компания Intel представила первый в мире полностью интегрированный оптический вычислительный интерконнект для рынков искусственного интеллекта, использующий возможности фотоники

Компания Intel представила первый в мире полностью интегрированный оптический вычислительный интерконнект для рынков искусственного интеллекта. Это революционное решение использует технологию фотоники и призвано заменить традиционные соединения ввода-вывода. Постоянно растущий объем данных, передаваемых от сервера к серверу, ограничивает возможности современной инфраструктуры центров обработки данных, поэтому новое решение Intel позволяет избежать этих ограничений. Чиплет OCI от Intel обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность, а также длинный охват. Оптическая фотоника Intel также увеличивает расстояние передачи данных до 100 метров по сравнению с традиционными электрическими вводами-выводами. Компания утверждает, что эти улучшения сравнимы с переходом от конных повозок к автотранспорту.

Чиплет OCI использует технологию кремниевой фотоники, которая включает в себя лазеры и оптические усилители на кристалле, а также другие элементы для передачи данных через свет. Это решение поддерживает двунаправленную передачу данных со скоростью 4 терабита в секунду и совместимо с интерфейсом PCIe Gen5. Оно может быть интегрировано с CPU, GPU, IPU и другими системами-на-чипе следующего поколения.

Текущий чиплет OCI поддерживает 64 канала данных со скоростью 32 Гбит/с в каждом направлении на расстоянии до 100 метров. Он обладает высокой энергоэффективностью, потребляя всего 5 пикоджоулей на бит, что является значительным преимуществом по сравнению с подключаемыми модулями оптических приемопередатчиков. Это решение может помочь решить проблему неустойчивых требований к энергопотреблению в сфере искусственного интеллекта.

Компания Intel является лидером в области кремниевой фотоники и использует более чем 25-летний опыт в этой области. Ее новое решение с использованием оптического вычислительного интерконнекта на основе фотоники открывает новые возможности для развивающихся рынков искусственного интеллекта. Это революционное решение увеличит пропускную способность и энергоэффективность, а также увеличит расстояние передачи данных, делая его значительно более эффективным в сравнении с традиционными технологиями ввода-вывода.