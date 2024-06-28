Процессор Intel Core Ultra 7 268V Lunar Lake показал впечатляющую одноядерную производительность на утечках бенчмарков Geekbench.

Был опубликован тест процессора Intel Core Ultra 7 268V Lunar Lake. Этот процессор обладает впечатляющей одноядерной производительностью, на 20% превосходящей флагманский процессор Meteor Lake. Core Ultra 7 268V является частью семейства Core Ultra 200V Lunar Lake и будет одним из самых быстрых SKU с 8 ядрами на архитектуре Lion Cove P-Core и Skymont E-Core. Он будет оснащен iGPU Arc 140V с 8 ядрами Xe2, а его TDP составит 17 Вт PL1 и 30 Вт PL2.

реклама

В бенчмарке процессор Intel Core Ultra 7 268V Lunar Lake набрал 2739 баллов в однопоточных тестах и 1036 баллов в многопоточных. Одноядерная производительность этого чипа на 20% выше, чем у флагманского процессора Meteor Lake, но многопоточные показатели немного уступают процессорам прошлого поколения от AMD. Тем не менее, учитывая, что Lunar Lake имеет более низкое TDP (17 Вт против 28 Вт+) и находится на ранней стадии разработки, можно ожидать, что после выхода финальных моделей процессоров их многопоточная производительность будет близка к результатам Ultra 9 185H.

Несколько дней назад были опубликованы результаты процессора AMD Strix Point, Ryzen AI 9 365, в тестах Geekbench 6. Показатели производительности Ryzen AI 9 365 были сравнены с архитектурой Lunar Lake. В целом, процессоры Intel Lunar Lake Core Ultra 200V выглядят хорошим вариантом для сегмента тонких и легких ПК. Ожидается, что процессоры Intel Lunar Lake поступят в продажу в сентябре.