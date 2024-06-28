Пока неизвестно, какой чипсет именно будет использоваться, но Samsung может рассматривать Dimensity 9400.

По слухам, в следующей серии смартфонов Galaxy S25, компания Samsung может использовать чипсеты компании MediaTek. Ранее было предположено, что в этих устройствах будет использоваться чипсет Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, однако низкая производительность литейного цеха корейского гиганта сделала его собственный чипсет Exynos 2500 коммерчески невыгодным. В связи с этим Samsung начала тестирование чипсетов MediaTek для Galaxy S25. Учитывая, что Samsung планирует использовать чипсет Dimensity 9300+ от MediaTek в своем планшете Galaxy Tab S10 Plus, переход на MediaTek может быть разумной идеей.

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Информация о том, какой именно чипсет будет использоваться, пока неизвестна, но возможно, Samsung добавит Dimensity 9400, чтобы соответствовать остальным моделям Galaxy S25. Ранее уже сообщалось, что Samsung планирует выпускать Galaxy S25 с двумя разными чипсетами, но из-за проблем с 3-нм техпроцессом может быть задержка в выпуске Exynos 2500. Тем не менее, после сообщений о возможном использовании чипсетов MediaTek, Samsung снова начала рассматривать возможность использования двух чипсетов в своих устройствах.

Увеличение цен Qualcomm на свои флагманские чипсеты делает все сложнее для Samsung поддерживать высокую прибыль. Уже сейчас известно, что Snapdragon 8 Gen 4 будет дороже предыдущей версии, и это значит, что Samsung будет вынуждена искать компромиссы в других областях, чтобы сгладить эту дополнительную стоимость, связанную с закупкой Qualcomm. Также нужно отметить, что Dimensity 9400 от MediaTek использует тот же 3-нм техпроцесс TSMC 'N3E', что и Snapdragon 8 Gen 4, что позволяет ожидать схожую производительность и эффективность во всех моделях Galaxy S25.