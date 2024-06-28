Компания Qualcomm представила версию Snapdragon 8 Gen 3, которая будет эксклюзивно использоваться в смартфонах Samsung Galaxy S24.

Компания Qualcomm представила Snapdragon 8 Gen 3, версию своего чипсета, который будет эксклюзивно использоваться в флагманской линейке Galaxy S24 от Samsung. Однако, последняя утечка бенчмарка показала, что производитель чипсетов разрешил другим производителям использовать разогнанную версию Snapdragon 8 Gen 3. Один из таких смартфонов - REDMAGIC 9S Pro.

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Показатели процессорного кластера REDMAGIC 9S Pro соответствуют разогнанному Snapdragon 8 Gen 3, что может указывать на то, что Qualcomm планирует выпустить эту версию и для других брендов. В тесте Geekbench 6, REDMAGIC 9S Pro с разогнанным Snapdragon 8 Gen 3 показал высокие результаты одноядерной и многоядерной производительности. Это объясняется разогнанными частотами чипсета, включая более высокую тактовую частоту Cortex-X4. Также отмечается использование 16 ГБ оперативной памяти в этом смартфоне.

Стратегия Qualcomm включает использование разогнанной версии Snapdragon 8 Gen 3 и для других флагманских устройств, что может принести дополнительную прибыль компании. Предполагается, что REDMAGIC 9S Pro будет оснащен мощной системой охлаждения, чтобы справиться с высоким тепловыделением. Но стоимость такого смартфона может быть выше, чем обычно. Заинтересованные пользователи могут приобрести REDMAGIC 9 Pro, ближайший аналог REDMAGIC 9S Pro, по цене от 749,99 долларов на Amazon.