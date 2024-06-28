Samsung подтвердил дату проведения мероприятия Galaxy Unpacked 2024, на котором будут представлены новые продукты, включая Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 и Galaxy AI.

Samsung подтвердила проведение мероприятия Galaxy Unpacked 2024, на котором будет представлена новая серия устройств, включая Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6, а также обновления для носимых устройств и интеграции Galaxy AI. Мероприятие состоится 10 июля в Париже, Франция. Интерес к мероприятию вызван и тем, что Samsung является спонсором летних Олимпийских игр, которые также будут проходить в Париже. Компания обеспечит уникальную трансляцию открытия Олимпийских игр при помощи Galaxy S24 Ultra и автономной сети 5G. На мероприятии посетители смогут ознакомиться с новейшими устройствами и технологиями искусственного интеллекта.

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Одной из основных особенностей мероприятия будет показ серии складных устройств, включая Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6. Также возможно представление обновлений для носимых устройств и обсуждение интеграции Galaxy AI. Заявляется, что новые возможности искусственного интеллекта будут внедрены в серию складных устройств и носимые устройства, чтобы конкурировать с Apple Intelligence и Gemini от Google.

На мероприятии также могут быть представлены другие продукты, включая Galaxy Watch 7, Galaxy Buds 3, Galaxy Buds 3 Pro и Galaxy Ring - первое поколение смарт-колец компании. В дизайне Galaxy Z Fold 6 ожидаются незначительные изменения, а Galaxy Z Flip 6, возможно, получит более емкий аккумулятор и обновленный экран крышки.

Мероприятие Galaxy Unpacked 2024 начнется 10 июля в 9 утра по восточному времени и будет транслироваться на сайте Samsung.com. Однако уточнений относительно точного содержания и характеристик представляемых продуктов пока нет.