Китайский чипмейкер Loongson сообщил, что его серверные процессоры нового поколения 3C6000, предлагающие до 128 ядер, будут выпущены в следующем квартале.

Что касается собственных процессоров, то в этом секторе такие компании, как Loongson, сумели добиться успеха на рынке, в частности, конкурируя с некоторыми процессорами от основных конкурентов, таких как Intel и AMD. Прошло некоторое время с тех пор, как появилась информация о планах компании; однако в ходе сессии вопросов и ответов для инвесторов на платформе Шанхайской фондовой биржи (SSE) Loongson сообщила, что их передовой серверный процессор 3C6000 находится в процессе разработки и в настоящее время проходит стадию тестирования.



В связи с шумихой вокруг искусственного интеллекта компания Loongson ускорила разработку решений для центров обработки данных, и среди них появился процессор 3C6000. В нем 16 ядер и 32 потока, а также значительное улучшение IPC по сравнению с предыдущей моделью 3C5000. Утверждается, что благодаря новейшей архитектуре компания может удвоить производительность и обеспечить поддержку DDR4-3200, гарантируя первоклассную совместимость.

Кроме того, Loongson планирует выпускать чипы с количеством ядер 32 и 64. В будущем также появится 8-чиплетный дизайн, который будет содержать до 128 ядер, что соответствует многим из грядущих серверных компонентов AMD и Intel, таких как Turin (Zen 5) и Granite Rapids (P-Core).

Компания также выразила оптимизм по поводу будущего, заявив, что ее межсоединение "Dragon Chain" произведет революцию на местных рынках и будет сравнимо с NVLink от NVIDIA. Согласно дорожной карте, представленной Loongson, компания намерена выпустить потребительские процессоры нового поколения к 2025 году, которые, как ожидается, будут сопоставимы по производительности с Alder Lake от Intel и Zen3/Zen4 от AMD.