Несколько дней назад Bandai Namco Online (дочерняя компания Bandai Namco Entertainment) объявила себя неплатежеспособной из-за значительных убытков

Информация о Blue Protocol, стилизованной онлайновой ролевой игре, разработанной Bandai Namco Online, впервые появилась почти пять лет назад. Тогда еще не было уверенности в том, что игра когда-нибудь появится в западных странах.

Все изменилось в декабре 2022 года, когда на церемонии The Game Awards компания Amazon Games объявила о заключении издательской сделки с Bandai Namco Online, чтобы выпустить игру на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X за пределами Японии.



В итоге Blue Protocol дебютировала в Стране восходящего солнца 14 июня 2023 года. Западная версия была отложена до 2024 года, но больше о ней ничего не слышно. Более того, Amazon Games продолжала упоминать в своих пресс-релизах о сделке с NCSoft по изданию Throne and Liberty (запуск которой в западных странах намечен на 17 сентября), в то время как Blue Protocol больше не упоминалась. Последняя запись в блоге на официальном глобальном сайте датирована 13 ноября 2023 года.



К сожалению, это может быть связано с тяжелым финансовым положением. Несколько дней назад Bandai Namco Online (дочерняя компания Bandai Namco Entertainment) объявила себя неплатежеспособной из-за значительных убытков. Это не означает, что работа над игрой скоро прекратится, но и не вселяет веру в ее будущее.



В начале этого месяца разработчики провели прямую трансляцию, но она не принесла никаких новостей о глобальном запуске. Они лишь рассказали о грядущих обновлениях, таких как следующая глава основного сюжета, новый регион, увеличение максимального уровня до 80 и новые пассивные способности для каждого класса, доступные в Blue Protocol.