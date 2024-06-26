Функция таймера сна, которая позволит пользователям устанавливать продолжительность воспроизведения видео, разрабатывается для приложения YouTube для Android.

Google добавила опцию таймера сна в приложение YouTube Music в 2023 году в попытке конкурировать со Spotify и другими музыкальными плеерами, которые уже некоторое время предлагают эту полезную функцию для Android. Приложение YouTube для Android не последовало аналогичному примеру, несмотря на более давнюю историю и большую потребительскую базу. Недавний отчет предполагает, что приложение наконец-то получит эту функцию, и пользователям больше не придется полагаться на сторонние приложения для расширения этой возможности.



Об этом стало известно из APK-обзора приложения YouTube для Android бета-версии 19.25.33, а также из отчета Android Authority совместно с AssembleDebug. Благодаря этой функции пользователи наконец-то смогут контролировать продолжительность воспроизведения видео и устанавливать время его автоматической остановки.



Пользователи могут свободно выбирать, продолжать ли им просмотр или прослушивание в течение более длительного периода времени. Есть также намек на то, что таймер будет отображаться в виде уведомления, что станет большим удобством для потребителей с точки зрения беспрепятственного процесса.



В отчете также упоминается возможность того, что в будущем Google добавит к таймеру сна опцию "конец видео". Эта опция позволит останавливать воспроизведение, когда видео достигнет конечной точки, подобно опции "конец песни" в YouTube Music. Однако в бета-версии не было найдено никаких упоминаний о том, что эта дополнительная функция появится в будущем.



Обновление этой функции давно назревало, поскольку ранее пользователям приходилось прибегать к обходным путям и сторонним приложениям, что делало весь процесс сложным. С другой стороны, пользователи iPhone могут выбрать общесистемный таймер, выбрав момент окончания таймера, а также собственную версию таймера сна, чтобы видео переставало воспроизводиться через заданный промежуток времени.



Пока эта функция находится в процессе разработки, она может стать очень полезным дополнением для пользователей, которые давно надеются, что она будет распространена и на приложение YouTube.