ByteDance, материнская компания TikTok, сотрудничает с Broadcom для разработки чипа искусственного интеллекта с использованием 5-нм техпроцесса TSMC.

Напряженность, вызванная торговыми санкциями США, вероятно, заставила компанию ByteDance наладить деловое партнерство с Broadcom, поскольку китайская интернет-компания, как сообщается, стремится разработать чип искусственного интеллекта. Утверждается, что этот чип будет массово производиться по 5-нм технологии TSMC, хотя следует отметить, что любой компании китайского происхождения запрещено работать с тайваньским гигантом полупроводникового производства, и Huawei является наиболее заметным субъектом.



Optica Foundation была вынуждена разорвать связи с Huawei, вероятно, из-за постоянного давления со стороны американских властей. Исходя только из этого сообщения, становится непонятно, как ByteDance удалось заключить партнерство с Broadcom, также американской компанией. По данным Reuters, материнская компания TikTok нашла хитроумную лазейку в мелком шрифте торговых санкций и приступила к разработке специализированного интегрального чипа, или ASIC, который соответствует американским экспортным ограничениям. Ожидается, что производством займется компания TSMC.



Что касается причин, по которым ByteDance установила деловые отношения с Broadcom, то это поможет компании сократить расходы на чипы, обеспечив при этом стабильные поставки в случае необходимости. К сожалению, два человека, знакомых с планами компании, заявили, что TSMC не планирует начинать производство в этом году, но проектные работы уже ведутся.