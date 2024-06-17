Линейка мини-ПК ASRock DeskMate X600 предлагает возможность подключения eGPU через кабели расширения PCIe.

Не стоит путать серию DeskMate X600 от ASRock с "DeskMeet", так как это совершенно разные модели, хотя схема наименования звучит довольно похоже. На рынке компактных мини-ПК основное внимание теперь уделяется выжиманию максимальной производительности из крошечных устройств, чтобы обеспечить портативность и удобство использования.

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В последнее время набирает обороты тенденция использования eGPU для повышения графической производительности устройств малого форм-фактора. Компания ASRock присоединилась к этой тенденции со своей новой линейкой мини-ПК DeskMate X600, предложив возможность подключения внешнего GPU с помощью необычного метода.

Мини-ПК DeskMate X600 от ASRock имеет специальный вырез в верхней части, который позволяет вывести PCIe-райзер или удлинительный кабель из PCIe-слота мини-ПК и подключить его к внешнему GPU-блоку.

Современные PCIe-соединения обладают гораздо большими возможностями, чем альтернативные варианты, такие как OCulink и USB 4, а наличие специального выреза для PCIe-кабеля также создает более аккуратный внешний вид. Компания не поставляет в комплекте с мини-ПК удлинительный кабель PCIe, поэтому потребителям придется искать "надежные" решения сторонних производителей.

Что касается других спецификаций, то мини-ПК ASRock DeskMate X600 очень похож на свой аналог "DeskMeet", поскольку поддерживает процессоры Ryzen 7000 и Ryzen 8000G, а также новые 65-ваттные Ryzen 9000, такие как Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X, которые идеально подойдут для этих решений.

Кроме того, мини-ПК оснащен четырьмя слотами DDR5 DIMM, совместимыми со скоростью 7200 MT/s+. Для хранения данных устройство предлагает два слота M.2 (с поддержкой PCIe 5.0 и PCIe 4.0 соответственно) и 2,5-дюймовый слот SATA. Сам мини-ПК оснащен блоком питания мощностью 120 Вт, поэтому для подключения внешнего GPU необходимо использовать специальный БП.

ASRock предлагает мини-ПК серии DeskMate X600 в трех вариантах расцветки: Obsidian Black, Moonlight Silver и Starry Grey. Эти модели были выпущены на китайских рынках, а глобальная доступность пока не подтверждена.