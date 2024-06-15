По замыслу NVIDIA стандарт SFF-Ready должен применяться к GPU сегмента производительности и класса энтузиастов

Компания ASUS представила графические ускорители Prime Series GeForce RTX 40 серии "Ada", которые вписываются в новый формат SFF-Ready от NVIDIA, определяющий предельно допустимые габариты видеокарты 304 мм x 151 мм x 50 мм (д x в x ш).

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По замыслу NVIDIA стандарт SFF-Ready должен применяться к производительным видеокартам, а также к видеокартам для энтузиастов (то есть для RTX 4070 SUPER и выше), но ASUS сделала серию Prime на базе RTX 4060 Ti, RTX 4070 и RTX 4070 SUPER, а карт на базе RTX 4070 Ti SUPER или RTX 4080 SUPER пока что нет.

ASUS применяет идентичный дизайн платы для видеокарт серий RTX 4070 SUPER, RTX 4070 и RTX 4060 Ti Prime, габариты которой равны 269 мм x 120 мм x 50 мм, при этом конфигурации охлаждающего радиатора и самой печатной платы под стандартным кожухом воздушного кулера вполне могут сильно отличаться у карт RTX 4070/SUPER и RTX 4060 Ti.

Кулер состоит из трех небольших 70-мм вентиляторов для продувки простого непокрытого алюминиевого радиатора, значительная доля воздушного потока от третьего вентилятора продувает радиатор насквозь через крупный вырез в задней части кожуха.

Видеокарты RTX 4070 и RTX 4060 Ti имеют стандартные 8-контактные разъемы питания PCIe, а на RTX 4070 SUPER установлен новый 16-контактный коннектор 12VHPWR. Всего анонсировано шесть видеокарт, по две на каждую модель видеочипа, причем одна из них будет работать на стандартных частотах NVIDIA, а вторая будет иметь заводской разгон.