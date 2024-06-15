Ключевой особенностью этого метода является использование специального блока параллельной обработки данных (PPU).

Финская компания Flow Computing представила новый метод повышения производительности процессора, который позволяет увеличить его производительность до 100 раз. Ключевой особенностью этого метода является использование специального блока параллельной обработки данных (PPU). Основываясь на своих исследованиях, компания заявляет, что с помощью PPU можно достичь столь значительного увеличения производительности, так что они назвали это "CPU 2.0".

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Flow Computing планирует применять PPU в различных сегментах вычислений, включая смартфоны, мобильные устройства, ноутбуки и суперкомпьютеры. Они утверждают, что их параллельный процессор совместим с любыми современными архитектурами процессоров Фон Неймана, что обеспечивает его простую адаптацию на рынке.

Хотя Flow Computing уже получила финансирование в размере 4,3 миллиона долларов, компания пока не представила ни прототипа, ни демонстрации для подтверждения своих заявлений. Однако они утверждают, что их PPU может значительно повысить производительность путем решения проблем, связанных с задержками и синхронизацией в современных процессорах. PPU также способен ускорить выполнение программ путем обнаружения параллельных участков кода.

Компания Flow Computing планирует установить партнерские отношения с ведущими производителями полупроводниковых изделий. Более подробную информацию о своей концепции компания планирует представить во второй половине 2024 года.