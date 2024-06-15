Корпус получил награду Red Dot Design Award 2024 и имеет вертикальную конструкцию.

Компания GIGABYTE представила новый игровой корпус AORUS C400 GLASS, который получил награду Red Dot Design Award 2024. Корпус имеет вертикальную конструкцию охлаждения, обеспечивающую эффективный отвод тепла и стабильную работу компьютерной системы. Вентиляционные отверстия на нижней, верхней и передней панелях не мешают большому объему воздушного потока, а четыре 120-мм вентилятора обеспечивают отличную циркуляцию воздуха.

Корпус имеет компактный размер около 40 литров, что позволяет устанавливать в него материнские платы ATX, видеокарты высокого класса и мощные блоки питания. Также поддерживается установка до семи вентиляторов и нескольких накопителей. Корпус имеет модульную конструкцию, что облегчает сборку.

Установка панелей без использования инструментов упрощает процесс сборки и обеспечивает повышенную эффективность. Пылевые фильтры на передней, верхней и нижней панелях предотвращают накопление пыли и обеспечивают оптимальную производительность охлаждения. Встроенный контроллер позволяет подключать дополнительные RGB-полосы и вентиляторы охлаждения.

Корпус AORUS C400 GLASS также обладает ярким игровым стилем. RGB-подсветка на передней панели и световоды под передней панелью создают игровую атмосферу. Предустановленные вентиляторы ARGB могут использоваться с другими устройствами AORUS RGB, а программная поддержка позволяет настроить желаемые RGB-эффекты.