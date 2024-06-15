Корпус имеет богатый дизайн, украшенный логотипом Lamborghini в виде быка и желтыми акцентами Giallo Orion.

Компания Lian Li в сотрудничестве с Automobili Lamborghini представила новый корпус - O11 EVO RGB Automobili Lamborghini. Этот корпус создан для любителей автоспорта и объединяет итальянскую роскошь с тайваньскими инновациями. O11 EVO RGB Automobili Lamborghini продолжает бесшовный внешний вид и двухкамерный дизайн O11 EVO RGB, добавляя яркие детали, чтобы подчеркнуть сотрудничество с Lamborghini.

Корпус украшен логотипом Lamborghini на передней панели и желтыми акцентами Giallo Orion по всему корпусу. Верхняя и передняя панели выполнены из тонкого углеродного волокна, а заднее крепление вентилятора заменено на 5-дюймовый ЖК-дисплей, показывающий данные о производительности CPU или GPU.

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Управление дисплеем осуществляется с помощью кнопок на задней панели корпуса. Каждый корпус O11 EVO RGB Automobili Lamborghini имеет уникальный номер на задней панели, а весь выпуск ограничен тиражом около 6000 экземпляров.



Внутри корпуса O11 EVO RGB Automobili Lamborghini имеется двухкамерная конструкция, в которой некоторые детали могут быть спрятаны во второй камере, чтобы проводов не было видно. Корпус поддерживает новейшие видеокарты длиной до 455,7 мм и материнские платы формата E-ATX.

Кроме того, есть несколько съемных панелей, которые обеспечивают легкий доступ для установки и могут быть настроены в "обратном режиме" для поддержки перевернутой компоновки материнской платы.



Охлаждение O11 EVO RGB Automobili Lamborghini осуществляется с помощью 9 вентиляторов диаметром 140 мм, расположенных сверху, снизу и по бокам корпуса. Корпус также поддерживает использование водяного охлаждения с радиаторами размером 420 миллиметров в верхней части и 360 миллиметров в нижней и боковых частях.