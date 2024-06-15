Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Lian Li выпустила корпус O11 EVO RGB Automobili Lamborghini
Корпус имеет богатый дизайн, украшенный логотипом Lamborghini в виде быка и желтыми акцентами Giallo Orion.

Компания Lian Li в сотрудничестве с Automobili Lamborghini представила новый корпус - O11 EVO RGB Automobili Lamborghini. Этот корпус создан для любителей автоспорта и объединяет итальянскую роскошь с тайваньскими инновациями. O11 EVO RGB Automobili Lamborghini продолжает бесшовный внешний вид и двухкамерный дизайн O11 EVO RGB, добавляя яркие детали, чтобы подчеркнуть сотрудничество с Lamborghini.
Корпус украшен логотипом Lamborghini на передней панели и желтыми акцентами Giallo Orion по всему корпусу. Верхняя и передняя панели выполнены из тонкого углеродного волокна, а заднее крепление вентилятора заменено на 5-дюймовый ЖК-дисплей, показывающий данные о производительности CPU или GPU.

реклама

Управление дисплеем осуществляется с помощью кнопок на задней панели корпуса. Каждый корпус O11 EVO RGB Automobili Lamborghini имеет уникальный номер на задней панели, а весь выпуск ограничен тиражом около 6000 экземпляров.


Внутри корпуса O11 EVO RGB Automobili Lamborghini имеется двухкамерная конструкция, в которой некоторые детали могут быть спрятаны во второй камере, чтобы проводов не было видно. Корпус поддерживает новейшие видеокарты длиной до 455,7 мм и материнские платы формата E-ATX. 

Кроме того, есть несколько съемных панелей, которые обеспечивают легкий доступ для установки и могут быть настроены в "обратном режиме" для поддержки перевернутой компоновки материнской платы.

Охлаждение O11 EVO RGB Automobili Lamborghini осуществляется с помощью 9 вентиляторов диаметром 140 мм, расположенных сверху, снизу и по бокам корпуса. Корпус также поддерживает использование водяного охлаждения с радиаторами размером 420 миллиметров в верхней части и 360 миллиметров в нижней и боковых частях. 

#lian li
+
Написать комментарий (0)
Lian Li представила новый ATX-корпус в котором видеокарта расположена в передней части, а СЖО сзади
Lian Li представила корпус SUP-01 с необычной компоновкой — видеокарта спереди
Lian Li представила корпус O11 EVO RGB в стиле Lamborghini
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командование ВМС США экстренно отправило корабли ВМС для прикрытия Майами от АПЛ "Казань"
18
Sharp выпустила лазерные 4K-проекторы XP-P601Q и XP-P721Q
+
Российская компания реализует в Африке мегапроект "железнодорожный православный крест"
5
Microsoft принудительно обновит Windows 10 и рекомендует переходить на Windows 11 самостоятельно
22
Российский военкор Сладков: Ракетные установки на Украине могут управляться удаленно
+
Рассел Кроу заявил, что «некомфортно» себя чувствует в преддверии выхода фильма «Гладиатор 2»
+
Разработчик одного из самых популярных скринсейверов для Windows рассказал о его предназначении
5
Программа «Импортозамещение» набирает обороты – открываются новые заводы
+
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
XFX может готовить глобальный запуск новой флагманской серии видеокарт с вентиляторами на магнитах
+
В США разработана атомная батарейка высокой мощности
9
Энтузиасты взломали консоли Xbox one/series и смогли запустить неподписанный код
1
Астрономы ждут редкого космического взрыва, который произойдет в ближайшее время
1
Ученые нашли способ накапливать электроэнергию в жидком топливе
+
RAFAEL C-DOME стал в Израиле аналогом «Железного купола» для защиты морских объектов
2
Программист зачем-то интегрировал Linux в режим проверки диска Windows XP
2
«Лаборатория Касперского» научилась вычислять шпионские трекеры для Android
1
Украина вывозит зерно за рубеж рекордными темпами, установив своеобразное достижение
1
Глава Пентагона Остин заявил, что страны НАТО поставили Украине оружия на 98 млрд долларов
7
ASRock представила игровую карту Radeon RX 6500 XT 8GB Phantom Gaming
+

Популярные статьи

11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
40
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
85
"Атлас", "Черная вдова. Укус смерти", "Нечисть" - краткий обзор фильмов
5
"Неприкасаемые", "Гангстеры", "Ирландец" - краткий обзор трех фильмов о мафии
1
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
42
Правда и ложь о Genshin Impact
5
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
113
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
28
Борьба с фейками - 3 новых способа определения подлинности изображений
3
Оверклокерская затычка GeForce GT 730 - технологии древних в 2024 году
6

Сейчас обсуждают

Дмитрий
02:22
Совершенно случайно маркетологи выкатили свои рекламные фоточки. посмотрите какие мы крутые.🤣
В сети появились кадры с размещенными в подземных укрытиях истребителями F-35A норвежских ВВС
Dark_Cloud
02:16
Одни уже декоммунизируются по полной, остальным не терпится в очередь, сукины дети (с)
Сейм Литвы принял решение о возможности переноса захоронения советских воинов
Dark_Cloud
02:07
Да просто придется в целях пресечения международного воровства принудительно изъять "охлажденные" средства - вместе с процентами за пользование чужими денежными средствами (да-да, закон в первую очере...
Страны G7 считают, что Россия должна выплатить Украине «компенсацию» на сумму почти $500 миллиардов
Андрей
02:04
пара миллиампер, в течение 5 лет, норм)
В США разработана атомная батарейка высокой мощности
Кантемир Агузаров
01:59
Что-то интел мудрить с архитектурой, ядра разные и вместе нормально не работают, по итогу убради многопоточнось, ну блин такое чувство, чтт новые процы интел, это мы что-тт исправили, но появились д...
Представители Intel рассказали, что многопоточность замедляет работу Р-ядер процессоров в играх
Кантемир Агузаров
01:52
Ну проблемы могут быть в 4к ток, спустя 10 лет разрабы так и не научились в оптимизацию 4к разрещееия, некоторые и в 2к не могут стабильных 60 кадров сделать.
11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
Bulba Ez
01:41
Придется танцевать с бубнами для установки
AMD намерена заблокировать установку Windows 10 на новую линейку процессоров Ryzen AI 300
Иван Бородин
01:33
О чем и речь! Всё обычно покупая интел с Е - бракованными ядрами тупо их отключают!!! Тогда зачем они вообще нужны!? Стандартный маркетинг от синих! И многопоток давно уже используется очень широко, ...
Представители Intel рассказали, что многопоточность замедляет работу Р-ядер процессоров в играх
Bulba Ez
01:25
Есть лаунчеры для этого
Легендарная Nokia Lumia 920 вот-вот вернется в новой версии на базе Android
Markus Right
01:20
3060 и 4060 я ещё соглашусь, но между 3070 и 4070 разница достаточно значительная, 4070 (в отличии от 4060) как и положено следующему поколению - уровень 3080/3080ti, так ещё и генератор кадров плюсом...
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем