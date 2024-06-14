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ddr22
FromSoftware не против выхода Bloodborne на ПК — Sony против
Выход порта Bloodborne для ПК почти полностью зависит от Sony.

Президент FromSoftware Хидетака Миядзаки не возражает против выпуска порта Bloodborne на ПК, но, судя по некоторым недавним заявлениям, Sony против того, чтобы это произошло.


В беседе с PC Gamer об эксклюзивном для PlayStation 4 ролевом экшене, разработанном совместно с ныне несуществующей Sony Japan Studio, Хидетака Миядзаки рассказал, что другие сотрудники FromSoftware, например продюсер Ясухиро Китао, хотели бы получить ПК-порт. Он добавил, что у него будут неприятности, если он скажет, что тоже этого хочет, но он не против. Более того, он добавил, что, будучи одним из создателей Bloodborne, хотел бы, чтобы больше игроков смогли насладиться ею, особенно как игрой, которая сейчас "достигла совершеннолетия" и застряла на старом оборудовании.

Судя по этим заявлениям, становится ясно, что выход порта Bloodborne для ПК почти полностью зависит от Sony. За последние несколько лет неоднократно всплывала информация о том, что в разработке находится порт, ремастер и даже сиквел, и даже о том, что у Japan Studio в какой-то момент была рабочая сборка для ПК, но до сих пор ничего не было официально объявлено, а молчание по этому поводу, похоже, говорит о том, что интерес к порту пока отсутствует. Таким образом, единственным способом познакомиться с одной из лучших ролевых игр, выпущенных FromSoftware, остается оригинальная версия для PlayStation 4, которая некоторое время назад была улучшена до 60 кадров в секунду с помощью неофициального патча.

#bloodborne
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