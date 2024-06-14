iOS 18 - одно из самых крупных обновлений, которые iPhone получал с момента своего запуска.

iOS 18 - одно из самых крупных обновлений, которые iPhone получал с момента своего запуска, и искусственный интеллект играет в этом большую роль. Компания позаботилась о том, чтобы устройство было обновленным благодаря некоторым новым и долгожданным визуальным изменениям, включая кастомизацию главного экрана. Теперь Apple позволяет всем пользователям размещать иконки приложений в любом месте главного экрана и менять их цвет в соответствии с обоями или создавать общий контрастный вид. Один из пользователей Reddit опубликовал изображение iPhone под управлением iOS 18, который показывает время на экране даже после того, как устройство полностью разрядилось.

реклама

Возможность выполнять фоновые операции даже после разрядки устройства появилась в iOS 15. В ней появилась возможность видеть iPhone в Find My, несмотря на разряженную батарею, но возможность узнавать время - это что-то новенькое. Компания разработала аналогичную операцию для Apple Watch, с помощью которой можно проверить время на Apple Watch без заряда батареи. Как и в Apple Watch, для проверки времени необходимо нажать кнопку питания, чтобы увидеть время. Эта функция будет очень полезна в экстренных случаях.



