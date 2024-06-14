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ddr22
iPhone будет показывать время даже при полностью разряженной батарее
iOS 18 - одно из самых крупных обновлений, которые iPhone получал с момента своего запуска.

iOS 18 - одно из самых крупных обновлений, которые iPhone получал с момента своего запуска, и искусственный интеллект играет в этом большую роль. Компания позаботилась о том, чтобы устройство было обновленным благодаря некоторым новым и долгожданным визуальным изменениям, включая кастомизацию главного экрана. Теперь Apple позволяет всем пользователям размещать иконки приложений в любом месте главного экрана и менять их цвет в соответствии с обоями или создавать общий контрастный вид. Один из пользователей Reddit опубликовал изображение iPhone под управлением iOS 18, который показывает время на экране даже после того, как устройство полностью разрядилось.

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Возможность выполнять фоновые операции даже после разрядки устройства появилась в iOS 15. В ней появилась возможность видеть iPhone в Find My, несмотря на разряженную батарею, но возможность узнавать время - это что-то новенькое. Компания разработала аналогичную операцию для Apple Watch, с помощью которой можно проверить время на Apple Watch без заряда батареи. Как и в Apple Watch, для проверки времени необходимо нажать кнопку питания, чтобы увидеть время. Эта функция будет очень полезна в экстренных случаях.


#iphone
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