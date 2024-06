Сериал будет доступен во всем мире с 25 октября и будет состоять из шести эпизодов, разделенных на две части.

SEGA анонсировала сотрудничество с Amazon Prime Video для выпуска телевизионной адаптации игровой серии "Якудза". Сериал, названный "Как дракон: Yakuza", будет состоять из шести эпизодов и развиваться в двух временных периодах - 1995 и 2005 годах. Он будет доступен по всему миру с 25 октября.

Одним из главных исполнительных продюсеров сериала стала компания SEGA, а режиссерами выступят Масахару Таке и Кенго Такимото. Протагонистом сериала будет роль Кадзумы Кирю, которую исполнит популярный японский актер Рёма Такеучи.

Создатель серии игр "Якудза" Масаёси Ёкояма выразил свое удовлетворение от того, что его творение получило адаптацию в сериале. Он отметил, что хотя переделка игры может представить множество трудностей, сериал сможет показать мир "Якудзы" в объективном свете и принести зрителям новые сюрпризы.

"Как дракон: Yakuza" станет последней в списке игровых франшиз, которые были адаптированы в телесериалы. Ранее были выпущены сериалы по мотивам игр, таких как Resident Evil, Halo, The Last of Us, Twisted Metal, Fallout и Sonic. Также в разработке находятся сериалы по играм Horizon, God of War, Assassin's Creed, Life is Strange, Disco Elysium, Vampyr и Alan Wake.