Линейка Odyssey предлагает OLED-мониторы нового поколения, где особую роль играет искусственный интеллект.

Samsung Electronics объявила о запуске новых линеек мониторов, включая Odyssey OLED, Smart Monitor и ViewFinity. Линейка Odyssey предлагает OLED-мониторы нового уровня с новыми возможностями искусственного интеллекта, в то время как Smart Monitor обеспечивает развлекательные функции и искусственный интеллект. ViewFinity расширяет возможности подключения для создания полноценной рабочей станции. Цель Samsung Electronics - предоставить лучшие технологии пользователям по всему миру.

Одyssey OLED предлагает модели с улучшенной производительностью OLED, включая модели G8 и G6. Модель G8 является первым плоским 32-дюймовым игровым OLED-монитором с разрешением 4K UHD и частотой обновления 240 Гц. Модель G6 предлагает разрешение QHD и частоту обновления 360 Гц. Оба монитора оснащены технологией Samsung OLED Safeguard+, которая предотвращает выгорание монитора, и технологией FreeSync Premium Pro, которая обеспечивает плавную синхронизацию графического процессора и панели дисплея.

Кроме того, новая технология Samsung OLED Glare Free уменьшает отражения и сохраняет точность цветопередачи, а система Core Lighting+ улучшает развлекательный и игровой процесс с помощью окружающего освещения. Мониторы также имеют сверхтонкий металлический корпус и эргономичную подставку для комфортного использования.

В линейке Smart Monitor M8 можно найти обновленные модели, включая M8, M7 и M5. Smart Monitor M8 предлагает новые функции на базе искусственного интеллекта, включая AI upscaling для увеличения разрешения контента и Active Voice Amplifier Pro для оптимизации диалогов. Также доступен режим 360 Audio Mode для улучшения звукового восприятия.

