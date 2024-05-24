Компания G.Skill анонсировала выпуск новой серии памяти Trident Z5 Royal DDR5, которая будет доступна в золотом и серебряном цветах

Компания G.Skill анонсировала новую серию памяти Trident Z5 Royal DDR5, которая будет представлена на выставке Computex 2024. Эти премиальные комплекты памяти будут доступны в золотом и серебряном цветах, и служить дополнительным украшением к уже существующей серии Trident Z5 (RGB).

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В настоящее время скорость работы памяти Trident Z5 DDR5 от G.Skill составляет до 8800 MT/s, и компания установила несколько новых рекордов разгона, преодолев барьер DDR5-11000 MT/s. В связи с этим ожидается, что новые процессоры и материнские платы от Intel и AMD позволят увеличить скорость работы памяти в потребительских ПК, и G.Skill будет одним из ведущих производителей, обеспечивающих более высокие скорости с помощью своей серии Royal.

Тизер показывает, что новые комплекты памяти будут иметь блестящую золотую и серебряную цветовую схему, а также причудливый RGB-диффузор с алмазной тематикой. Компания показывает несколько вариантов памяти, в том числе Trident Z5 Royal Elite, Z5 Royal и Z5 RGB.

G.Skill представит свою новую серию памяти Trident Z5 Royal DDR5 на выставке Computex 2024. Хотя пока нет точных данных о скорости и спецификациях этих комплектов памяти, ожидается, что они станут доступны для современных ПК, поддерживающих стандарт памяти DDR5.