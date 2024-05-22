Microsoft представила новую беспроводную клавиатуру Surface Pro Flex, совместимую с различными моделями Surface Pro.

Microsoft представила новую беспроводную клавиатуру Surface Pro Flex на вчерашнем мероприятии. Клавиатура совместима с моделями Surface Pro 8, 9, 10 и 11 и стоит $449,98, но не включает в себя перо Surface Slim Pen 2. Вместо этого, в верхней части клавиатуры есть углубление для зарядки пера. Клавиатура обладает несколькими интересными функциями, такими как, например, до 41 часа непрерывного набора текста в отсоединенном состоянии, клавиша Copilot для вызова помощника искусственного интеллекта, а также тачпад с функцией вибрации для тактильной обратной связи. Клавиатура также имеет тонкий и легкий корпус с использованием полиэфирной смеси Alcantara и доступна в черном или ярко-сапфировом цвете.

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Несмотря на свои возможности, некоторые пользователи критикуют данное устройство. Они замечают, что клавиатура стоит слишком дорого. Они также указывают на тот факт, что другие аналогичные клавиатуры могут быть приобретены по более низкой цене с лучшими характеристиками. Однако, есть также те, кто считает, что эта клавиатура может быть привлекательной для знаменитостей и людей с высоким уровнем дохода, которые не считают за большую проблему заплатить высокую цену за устройство такого рода.

Стоит отметить, что представленная клавиатура Surface Pro Flex отражает стратегию Microsoft по применению искусственного интеллекта в своих продуктах. Компания готовит полностью переработанную для искусственного интеллекта операционную систему Windows 11, и представленные функции клавиатуры являются примером интеграции этой технологии.