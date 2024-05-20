Ожидается, что Snapdragon 8 Gen 4 будет использовать собственные ядра Oryon и основываться на 3-нм технологии второго поколения от TSMC.

По слухам, новая SoC Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm будет стоить дорого. Ожидается, что Qualcomm перейдет на свои собственные ядра Oryon при выпуске Snapdragon 8 Gen 4. Эта SoC будет представлена в октябре и будет первой из компании, полностью основанной на их процессорах. Однако, этот переход может обойтись партнерам Qualcomm в большую сумму денег, и производителям телефонов придется пересмотреть конфигурацию своих устройств, чтобы продавать их по конкурентоспособным ценам.

реклама

Также стоит отметить, что цена пластин Snapdragon 8 Gen 4 также увеличится из-за использования 3-нм техпроцесса второго поколения от TSMC. Это будет первый случай, когда Qualcomm будет использовать 3-нм технологию любой литейной компании. Это приведет к улучшениям во всех областях, но также увеличит производственные затраты и, следовательно, цену SoC.

Ранее было сообщено, что Snapdragon 8 Gen 4 будет дороже предыдущего поколения Snapdragon 8 Gen 3. Это связано с использованием собственных ядер Oryon. Источник предупреждает производителей телефонов, что изменение общей конфигурации их устройств приведет к дальнейшему росту цен. Это может повлиять на производителей смартфонов, цена которых находится в диапазоне 3 000 юаней или около 423 долларов.

Например, компания Xiaomi столкнется с трудностями при формировании цены на новую модель K70 Pro, так как Snapdragon 8 Gen 4 может оказаться более дорогим. Кроме того, стоимость Snapdragon 8 Gen 3 уже составляет 200 долларов для партнеров Qualcomm, что делает его дорогим компонентом. Более высокая цена на преемника может создавать проблемы для производителей, которым нужно будет снижать свою маржу, чтобы получить больше поставок в годовом исчислении.