Хотя планшет работал на частоте всего 4,41 ГГц, что незначительно выше его максимальной рабочей частоты в 4,40 ГГц, этого было достаточно, чтобы превзойти рекордный барьер.

M4 iPad Pro от Apple достиг рекордного результата в Geekbench 6, преодолев барьер в 4 000 баллов благодаря использованию жидкого азота для его охлаждения. Несмотря на то, что процессор M4 работал на частоте 4,41 ГГц, лишь немного превышая максимальную рабочую частоту 4,40 ГГц, это было достаточно, чтобы установить новый рекорд в бенчмарке. Этот результат, скорее всего, не будет побит до появления новых моделей M4 Pro и M4 Max от Apple.

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Операция по охлаждению M4 iPad Pro была проведена с использованием жидкого азота. В результате этого экстремального охлаждения, результаты многоядерных вычислений значительно улучшились. Однако, согласно опубликованным данным, Geekerwan и его команда столкнулись с некоторыми трудностями при преодолении порога в 4 000 баллов в Geekbench 6, и, возможно, тестирование проводилось несколько раз.

Возможно, Apple сделала так, чтобы модели M4 iPad Pro ограничивались работой на частоте 4,40 ГГц, блокируя ее в iPadOS. Однако, сейчас невозможно подтвердить это предположение. Жидкий азот, используемый для охлаждения, ранее давал возможность различным процессорам x86 достигать различных рекордов.

Geekerwan и его команда заслуживают похвалы за проделанную работу. Остается ждать возможности оценить работу версии M4 с 10-ядерным процессором при таком же охлаждении.