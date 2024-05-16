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ddr22
Видеотехнология NVIDIA RTX «AI Super Resolution» теперь поддерживается в браузере Mozilla Firefox
Технология NVIDIA RTX Video «AI Super Resolution» использует искусственный интеллект для улучшения качества видеоконтента с помощью анализа и предсказания изображений высокого разрешения.

NVIDIA объявила о поддержке технологии RTX Video «AI Super Resolution» в браузере Mozilla Firefox. Пользователи Firefox теперь могут наслаждаться улучшенным, благодаря искусственному интеллекту, видео контентом.

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RTX Video «AI Super Resolution» использует искусственный интеллект для автоматического улучшения видеоконтента. Видео, воспроизводимое на компьютерах с NVIDIA GeForce RTX или рабочих станциях с RTX, становится более четким и детализированным, даже без использования источника с более высоким разрешением.


Последняя стабильная версия Mozilla Firefox (v.126) теперь поддерживает RTX Video Super Resolution и HDR. Пользователям стало проще получать доступ к улучшенному искусственным интеллектом масштабированию, деартифактированию и HDR-эффектам для онлайн-видео.

RTX Video состоит из двух компонентов: RTX Video Super Resolution и RTX Video HDR. RTX Video Super Resolution повышает разрешение видео низкого качества, используя глубокое обучение, чтобы предсказать версию с более высоким разрешением, а затем устраняет артефакты сжатия. RTX Video HDR анализирует SDR-видеоконтент и добавляет информацию HDR10, улучшая видимость и детали.

Чтобы включить RTX Video в Firefox, необходимо обновить драйвер NVIDIA на последнюю версию, убедиться, что функции Windows HDR включены, и включить «Суперразрешение» и «Высокий динамический диапазон» в панели управления NVIDIA.

Mozilla Firefox присоединяется к другим браузерам, в том числе Google Chrome и Microsoft Edge, которые уже поддерживают RTX Video. Кроме того, RTX Video Super Resolution поддерживается в популярных видеоплеерах, таких как VLC.


#nvidia rtx
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