Toshiba продемонстрировала новое поколение жестких дисков (HDD) с емкостью более 30 ТБ с использованием двух технологий записи: магнитной записи с тепловым усилением (HAMR) и магнитной записи с микроволновым усилением (MAMR).

Компания Toshiba представила демонстрационные жесткие диски нового поколения с емкостью более 30 ТБ. Для достижения таких результатов были использованы две технологии записи большого объема - магнитная запись с тепловым усилением (HAMR) и магнитная запись с микроволновым усилением (MAMR). За счет этих технологий Toshiba достигла объема 32 ТБ на 10 дисках с использованием технологии Shingled Magnetic Recording (SMR). Компания планирует начать поставки тестовых образцов дисков с технологией HAMR в 2025 году.

реклама

Кроме того, компания произвела диски с использованием технологии MAMR, которая позволяет улучшить возможности магнитной записи с помощью микроволнового усиления. Toshiba достигла объема 31 ТБ на 11 дисках с применением технологии SMR и улучшенной обработки сигнала. Оба этих достижения стали возможны благодаря сотрудничеству с производителями носителей и головок для жестких дисков.

Toshiba и ее партнеры намерены продолжать развивать технологии HAMR и MAMR для создания жестких дисков с еще большей емкостью. Это позволит удовлетворить растущий спрос на хранение данных в облачных средах и центрах обработки данных. Для более подробного ознакомления с демонстрацией новых жестких дисков будет представлена техническая лекция на симпозиуме IDEMA.

В комментариях люди указывают на некоторые минусы, такие как использование технологии SMR и не очень высокая энергоэффективность дисков. Кроме того, некоторые пользователи сомневаются в том, что эти новые технологии будут доступны для продажи в ближайшем будущем, так как пока что это только демонстрационные диски, и тестовые образцы ожидаются только в следующем году.