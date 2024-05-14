Согласно утечке, игра в 2026 году будет полуфутуристическим сиквелом Black Ops 2, а игра в 2027 году будет новым выпуском CoD: Ghosts.

Call of Duty в 2026 году представит новую часть под названием "Ghosts", которая будет разрабатываться студией Infinity Ward. Эта игра будет полуфутуристическим сиквелом Black Ops 2. Следующая игра серии, Call of Duty в 2027 году, будет называться "Advanced Warfare" и разрабатываться студией Sledgehammer Games под кодовым названием "Project Anvil".

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Естественно, данные утечки нельзя полностью подтвердить, поэтому следует принимать эту информацию с некоторой осторожностью. Но стоит отметить, что с 2015 года игры серии Call of Duty выпускаются в трехлетнем цикле разработки, с участием студий Infinity Ward, Treyarch и Sledgehammer Games. Бывший генеральный директор Activision Publishing Эрик Хиршберг в своем отчете о прибылях и убытках в 2015 году заявил, что следующая игра от Treyarch станет первой игрой в этом трехлетнем цикле.

Несколько месяцев назад утечка информации уже раскрыла некоторые детали о предстоящем ремейке игры Splinter Cell от Ubisoft, указав, что в игре будет использована трассировка лучей и возможность врагов обнаруживать игрока по отражениям лучей.

Подробности о релизе Call of Duty на текущий год будут, вероятно, раскрыты в ближайшие месяцы. В конце прошлого года было сообщено, что игра может включать элементы войны в Персидском заливе.