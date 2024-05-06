Устройство имеет абстрактный дизайн, напоминающий звездолет, и снабжено двумя вентиляторами охлаждения, расположенными по бокам.

Компания ACEMAGIC представила новый мини-ПК M2A Starship, который имеет форму истребителя и оборудован высококлассной системой охлаждения. Это уже не первое устройство странной формы от ACEMAGIC, ранее они выпустили мини-ПК TANK 03 кубической формы с несколькими интересными элементами. Новый мини-ПК M2A Starship, также является экстравагантным с точки зрения дизайна, внешне напоминая истребитель. Компания пока не раскрыла подробные технические характеристики M2A Starship, однако предоставила информацию о его внешнем виде и возможностях охлаждения.

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Абстрактный дизайн передней панели мини-ПК M2A Starship имеет форму звездолета. На передней панели установлены RGB-полосы. Первый взгляд на устройство подтверждает непохожесть M2A Starship на обычное вычислительное устройство, его дизайн прямо отсылает к космическим мотивам. Компания ACEMAGIC утверждает, что устройство имеет двустворчатую конструкцию с двумя вентиляторами охлаждения, расположенными по бокам и напоминающими тяги двигателя истребителя. Еще два вентилятора установлены внутри для эффективного охлаждения аппаратного обеспечения.

Кроме того, ACEMAGIC M2A Starship будет оснащен специальным светодиодным экраном, на котором будут отображаться различные показатели производительности, такие как температура процессора, энергопотребление, частота, скорость вращения вентилятора и объем памяти. Это позволит пользователям контролировать работу устройства и отслеживать его производительность.

Некоторые пользователи высказывают опасения относительно его форм-фактора и портативности. В настоящее время компания не сообщила точную дату выпуска M2A Starship, но предлагает 35% скидку для ранних покупателей. Рекомендуется дождаться официального объявления о конечных характеристиках устройства перед его заказом.