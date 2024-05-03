AMD Radeon RX 7900 XTX получила 24 ГБ памяти GDDR6, а Radeon RX 7900 XT получила 20 ГБ памяти GDDR6.

Компания ASUS представила новые варианты графических процессоров AMD Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT. Графические ускорители ASUS Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT Dual OC имеют дизайн серии "DUAL", похожий на предыдущие карты AMD Radeon RX 6000 от этой компании. AMD Radeon RX 7900 XTX оснащен 24 ГБ памяти GDDR6, а RX 7900 XT - 20 ГБ GDDR6 VRAM. Обе видеокарты имеют высокие требования к питанию, но модели Dual от ASUS обеспечивают достаточное охлаждение благодаря двум вентиляторам. Варианты Dual OC Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT имеют повышенные тактовые частоты и позволяют переключаться между режимами OC и Default с помощью переключателя Dual BIOS. Что касается охлаждения, то осевые вентиляторы обеспечивают приток воздуха к радиатору, а алюминиевый блок ребер выполняет функцию отвода тепла. Печатная плата имеет три 8-контактных разъема, а карты поставляются с кронштейном из нержавеющей стали. Обе карты имеют ширину 2,95 слота и размеры 323 x 147 x 58 мм. Пока официальная стоимость новых вариантов карт DUAL от ASUS не сообщается, но ожидается, что они будут немного выше рекомендованной розничной цены.