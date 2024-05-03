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Компания ASUS представила новые варианты графических процессоров AMD Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT. Графические ускорители ASUS Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT Dual OC имеют дизайн серии "DUAL", похожий на предыдущие карты AMD Radeon RX 6000 от этой компании.AMD Radeon RX 7900 XTX оснащен 24 ГБ памяти GDDR6, а RX 7900 XT - 20 ГБ GDDR6 VRAM. Обе видеокарты имеют высокие требования к питанию, но модели Dual от ASUS обеспечивают достаточное охлаждение благодаря двум вентиляторам. Варианты Dual OC Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT имеют повышенные тактовые частоты и позволяют переключаться между режимами OC и Default с помощью переключателя Dual BIOS.Что касается охлаждения, то осевые вентиляторы обеспечивают приток воздуха к радиатору, а алюминиевый блок ребер выполняет функцию отвода тепла. Печатная плата имеет три 8-контактных разъема, а карты поставляются с кронштейном из нержавеющей стали. Обе карты имеют ширину 2,95 слота и размеры 323 x 147 x 58 мм.Пока официальная стоимость новых вариантов карт DUAL от ASUS не сообщается, но ожидается, что они будут немного выше рекомендованной розничной цены.