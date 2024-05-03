Согласно данным от компании Hive Systems, графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4090 может взломать сложные пароли за несколько минут.

Компания Hive Systems заявляет, что NVIDIA GeForce RTX 4090, одна из топовых графических карт, может взломать пароли за считанные минуты. Современные графические процессоры, такие как NVIDIA GeForce RTX 4090, имеют достаточное количество вычислительных мощностей, чтобы расшифровывать хэшированные пароли.





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Однако это не означает, что можно просто взять и получить доступ к чьим-либо паролям с помощью игрового GPU. Hive Systems использует механизм хэширования для обеспечения безопасности паролей, преобразовывая их в уникальные хэши. Это дополнительный уровень безопасности, который предотвращает прямой доступ к данным.









В рамках своих исследований, Hive Systems сравнила два алгоритма хэширования – bcrypt и MD5. При использовании алгоритма MD5, самой популярной хэш-функции, NVIDIA GeForce RTX 4090 потребовалось час для взлома пароля, тогда как 10 000 единиц NVIDIA A100 справились за одну секунду. Это свидетельствует о том, что MD5 недостаточно безопасен по сравнению с bcrypt, и тестирование Hive Systems подтверждает это.









С использованием алгоритма bcrypt, NVIDIA GeForce RTX 4090 потребовалось бы 99 лет для того чтобы расшифровать пароль. Но стоит отметить, что взлом паролей – это сложная задача, и компании также предусматривают другие меры безопасности, помимо хэширования, для защиты данных. В любом случае, результаты исследований Hive Systems являются важным ориентиром в данной области.



